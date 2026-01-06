VaiOnline
Niente Adelaide, Nole punta tutto su Melbourne 

Novak Djokovic dà forfait all'ATP 250 di Adelaide per concentrarsi sulla preparazione per l'Australian Open, dove tenterà di vincere il suo 25° titolo del Grande Slam. «A tutti i miei tifosi di Adelaide, purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per partecipare», al torneo, che inizierà lunedì prossimo, ha scritto il 38enne serbo su Instagram. «Ora mi sto concentrando sulla mia preparazione per l'Australian Open», ha continuato. L'Australian Open, vinto dieci volte da Djokovic, inizierà il 18 gennaio. L'anno scorso il serbo è stato sconfitto in semifinale da Alexander Zverev.

Intanto Melbourne supera Wimbledon, quanto a montepremi. Il primo Slam del nuovo anno ha annunciato l'ammontare dei premi a tennisti e tenniste in gara, con la scelta di riversare una sostanziosa fetta del fatturato in crescita sui protagonisti in campo: il montepremi sarà di 64 milioni di euro, più 16% rispetto al 2025. La cifra supera i 61 milioni di euro di Wimbledon, ma resta dietro ai 77 milioni di euro degli Us Open. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 2,38 milioni di euro. Ai giocatori eliminati nelle fasi iniziali sono assicurati comunque almeno 23 mila euro.

