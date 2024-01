Niente acqua, studenti rimandati a casa 

Anno nuovo e vecchi problemi al ritorno dalle vacanze di Natale per gli studenti nuoresi. Dagli asili alle superiori, elementari e medie, in migliaia sono stati costretti ieri ad uscire in anticipo dalle lezioni a causa della chiusura degli istituti del centro città per la mancanza di acqua dovuta all’ennesima rottura di una condotta. I disagi in un caso hanno riguardato anche l’inefficienza dell’impianto di riscaldamento della scuola di Biscollai, chiusa in anticipo. Una situazione di criticità che ieri mattina è approdata in Giunta con l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu che ha assicurato: «Abbiamo avviato una ricognizione delle risorse, non è più possibile andare avanti così, doteremo di serbatoi di accumulo le scuole».

Abbanoa bocciata

Ancora un volta, dietro la lavagna, finisce Abbanoa. Ieri mattina, dopo i disagi del weekend dovuto a una perdita in via Ballero, il gestore è intervenuto per proseguire la riparazione della condotta, chiudendo il serbatoio di Murrone. Sospesa per alcune ore l’erogazione dell’acqua nei quartieri di Preda Istrada e San Pietro. Ma l’annuncio di Abbanoa sulla chiusura non ha compreso la zona del Tribunale e del corso Garibaldi, rimasti sino all’ora di pranzo senza fornitura idrica. Senza acqua i rubinetti dei nuoresi ma anche quelli delle scuole, con la conseguenza che la campanella è suonata in anticipo per migliaia di ragazzi. A casa gli studenti del liceo Asproni, che dopo aver vinto la battaglia per l’autonomia hanno visto il loro diritto allo studio “compresso” per la mancanza di un servizio indispensabile. Chiusura anticipata anche per il liceo delle scienze umane e musicale Satta. La campanella è suonata alle 11.30 per tutti gli alunni del plesso di San Pietro, elementari e medie, dove sono ospitate delle aule dell’Asproni, trasferite dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione. Chiuso anche l’asilo. Disagi per l’acqua anche al Podda, dove le classi a tempo pieno sono uscite a fine mattinata. Genitori imbufaliti. Prima delle vacanze al Borrotzu per ben tre volte la campanella era suonata in anticipo a causa della chiusura dell’acqua. Tutt’altra cosa per le primarie di Biscollai: i bambini erano al gelo. Il riscaldamento non è stato avviato in tempo, e alla riapertura un guasto ha bloccato l’impianto. Prime ore all’addiaccio poi l’uscita in anticipo.

Il Comune

Cerca soluzioni a una situazione insostenibile l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu: «Prima, le interruzioni dell’acqua avvenivano solo d’estate e le scuole erano chiuse. Con queste rotture delle condotte così frequenti dovremmo fare qualcosa. Ne abbiamo discusso in Giunta, doteremo le scuole dei serbatoi di accumulo, stiamo reperendo le risorse. Per quanto riguarda il riscaldamento, è fisiologico dopo 20 giorni di chiusura che qualcosa possa andare storto. Abbiamo già risolto l’inconveniente e a Biscollai si torna in aula al caldo». Per le altre scuole, invece, la speranza è che Abbanoa faccia bene i compiti.

