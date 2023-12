Niente acqua: scuole chiuse e utenti furiosi 

L’incubo acqua a Nuoro ieri è durato otto ore. Per la terza volta in pochi giorni, senza alcun preavviso, Abbanoa ha chiuso dalla prima mattina l’erogazione del servizio idrico per intervenire nelle riparazione di un guasto. Migliaia di cittadini sono rimasti a secco dalle prime ore della mattina, uffici pubblici in difficoltà nei servizi igienici, dal Tribunale alle scuole che, ancora una volta, hanno rimandato a casa gli alunni facendo suonare la fine delle lezioni con diverse ore di anticipo e costringendo centinaia e centinaia di famiglie a trovare soluzioni tampone. Bar e ristornati del centro costretti ad approvvigionarsi con bidoni e taniche di plastica. «Un danno enorme per la città - lamentano vari operatori - nel silenzio dell’amministrazione per un lavoro non d’urgenza che avrebbe potuto essere programmato in orari meno impattanti per le attività commerciali, pubbliche e cittadine come quelle notturne o al massimo programmato con un avvisto pubblico dalla giornata precedente». Abbanoa ha lavorato dalle 8 alle 16 in via Manzoni per completare la riparazione di una condotta, dando un avviso ufficiale della chiusura del serbatoio di Sant’Onofrio con 3 ore di ritardo rispetto all’avvio dell’intervento che ha richiesto lo stop di un servizio essenziale.

