19 settembre 2025 alle 00:20

Niente acqua, scuole chiuse e ancora disagi 

Rubinetti a secco dappertutto fin dalla prima mattina di ieri, scuole nuovamente chiuse (tranne la media) e file di persone con taniche e bottiglie dovunque le autobotti (4 quelle previste ieri) fanno sosta: si aggrava l’emergenza idrica a Domusnovas dove gli unici a non risentire più di tanto del problema sono i residenti della parte più bassa di Domusnovas, zona nella quale l’acqua riesce ad arrivare per caduta. Abbondano accuse, attacchi agli amministratori, polemiche e meme sui social (spopola un carro della legna trasformato in carro dell’acqua) nel paese in cui da mercoledì vige lo stato di calamità naturale per siccità. «Il guasto è stato riparato ma la sorgente è ai minimi termini e l’acqua non può raggiungere le abitazioni: l’unico rimedio attuale sono le autobotti (anche a domicilio per chi è in difficoltà, allo 0781.726054)», ha detto ieri la sindaca in lungo video sui social comunali per fare il punto della situazione. «So che la pazienza è finita - ha aggiunto - e ci stanno anche gli attacchi che stiamo ricevendo ma ribadisco che si tratta di una situazione imprevista e che tutti sono impegnati senza sosta a fronteggiarla anche con il supporto di vari tecnici regionali». Purtroppo finora non s’intravvede una soluzione. Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale Gianluigi Rubiu: «Superficialità e mancata programmazione da parte dell’amministrazione comunale. Ho chiesto un intervento urgente all’assessore regionale ai Lavori pubblici che coinvolga anche Enas, Abbanoa e Protezione Civile e presenterò un’interrogazione allo stesso assessore e al collega dell’Ambiente per sapere come risolvere l’emergenza e come evitare che si ripeta».

