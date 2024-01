Niente acqua potabile, battaglia in Tribunale: l’udienza il 9 febbraio   

C'è anche un gruppo di residenti di via dell’Autonomia regionale, da tempo in prima linea nella battaglia per avere l'acqua potabile in casa, insieme al Movimento cittadini per Flumini e all'attuale amministrazione comunale che di recente ha raggiunto un accordo con Abbanoa per il primo step di completamento della rete idrica nel litorale. Settanta famiglie in tutto, fra quelle che da sempre vivono senza il servizio idrico, e che lo scorso aprile hanno intrapreso un'azione legale contro Abbanoa, chiamando in causa anche Egas, Prefetto e i comuni di Quartu e Quartucciu per quanto di loro competenza. Di fatto un’istanza di attivazione del servizio idrico presentata tramite il loro legale, l’avvocato Marino Sarritzu, dove si chiede «l’attivazione degli allacci idrici lungo via S’Ecca S’Arrideli, via dell’Autonomia regionale sarda e via Is Ammostus», da parte di Abbanoa.

Un tentativo, l’ennesimo, dopo anni senz’acqua potabile in casa. La prossima udienza è fissata per il 9 febbraio, ma nel frattempo c'è la soluzione messa in campo da Abbanoa e Comune che dovrebbe mettere fine al disagio. A breve inizieranno infatti i lavori per posare 150 metri di nuovo condotta fra via dell’Autonomia regionale e via S’Ecca S’Arrideli, con 90mila euro già a disposizione. E circa 2mila residenti che prima dell’estate - assicurano dal Comune - avranno finalmente l’acqua che sgorga dai rubinetti di casa. Mentre per risolvere definitivamente il problema si sta lavorando al progetto del nuovo serbatoio - per un costo totale di 5 milioni - che consentirà di completare la rete idrica e raggiungere ogni singola abitazioni del litorale.