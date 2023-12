Niente acqua per la rottura della condotta  

Disagi in via dei Giudicati per una perdita idrica che ieri ha lasciato senza acqua molti dei palazzi della zona. Il guasto è stato segnalato dai cittadini ad Abbanoa che ha fatto intervenire sul posto una squadra per verificare l’origine del problema.

I tecnici della società che gestisce la rete hanno così riscontrato una rottura nella condotta principale di via dei Giudicati. In serata sono subito iniziate le manovre per isolare il tratto interessato dalla rottura e limitare il numero di utenze coinvolte nella temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua.

L’intervento di riparazione richiederà la sostituzione integrale del tratto di tubatura lesionato e sarà concluso soltanto questa mattina. Abbanoa segnala anche che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

