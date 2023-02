Niente acqua per i lavori di Abbanoa 

Macomer assieme ad altri otto paesi (Borore, Noragugume, Dualchi, Sedilo, Mara, Giave, Bonorva e Padria) domani rischiano di rimanere senz’acqua per l’intera giornata. Previsto un intervento programmato che impegnerà i tecnici di Abbanoa per circa 15 ore. Eseguiranno un lavoro di efficientamento e la manutenzione straordinaria nella condotta di adduzione dell’impianto di sollevamento Temo 1. I lavori sono previsti dalle 6 fino alle 20. «Durante questa fascia oraria - avverte Abbanoa - l’erogazione all’utenza di tutti questi centri sarà garantita solo dalle scorte accumulate nei serbatoi di ogni singolo Comune. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio a causa dell’abbassamento dei livelli nei serbatoi». Al termine dell’intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’acquedotto. (f. o.)

