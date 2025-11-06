Niente acqua per 450 cani 

«Per due settimane abbiamo lavorato con un filo d’acqua, ma da quattro giorni i rubinetti sono completamente a secco». Nella voce di Patrizia Sitzia, responsabile del canile di Carbonia che la Lega nazionale per la difesa del cane manda avanti da decenni, tutta la tensione di chi sa che, con oltre 450 cani da accudire, l’ipotesi di restare senz’acqua è uno degli incubi peggiori da gestire. Un incubo che in questi giorni si è materializzato con tutta la sua gravità.

A secco

Le tubature che portano l’acqua al canile al quale fa riferimento la maggior parte dei Comuni del territorio, passano nei terreni privati e la scarsa pressione dell’acqua faceva temere da tempo che si fosse verificata un’importante perdita: «Lo abbiamo segnalato più volte anche perché era rimasta a secco anche un’altra azienda che confina con il canile – spiega Sitzia – ci era stato detto che senza l’autorizzazione del proprietario dei terreni non sarebbe stato possibile entrare per risolvere il guasto ma in tutte queste settimane speravamo che il problema si risolvesse». Invece è peggiorato all’improvviso: «Ci siamo ritrovate a secco – racconta – impossibilitate a pulire i box e, ancora peggio, abbeverare i randagi che accudiamo. Con l’utilizzo dei bidoni abbiamo garantito che i cani non rimanessero mai con le ciotole vuote ma quanto si può lavorare così».

I rimedi

Ieri la protezione civile di Gonnesa ha risposto alla richiesta d’aiuto inviando sul posto un’autobotte per riempire le cisterne, una soluzione tampone mentre le volontarie continuavano a chiamare il Comune e Abbanoa. Nel tardo pomeriggio la buona notizia: «L’intervento – promette Abbanoa – si farà domani d'intesa col Comune che tramite la Polizia municipale consentirà alla squadra di poter accedere nel terreno privato. Abbiamo anche messo a disposizione un'autobotte per garantire una fornitura d'emergenza nell'immediato C'è stato l'interessamento diretto del presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu e del sindaco Pietro Morittu per risolvere il problema in tempi rapidi». Grande il sollievo: «Il vicesindaco Michele Sivaletta ci ha confermato che domani mattina si comincia – conclude Patrizia Sitzia – speriamo che sia davvero la fine dell’incubo».

RIPRODUZIONE RISERVATA