Niente acqua nell’estate più calda 

Nell'estate più calda degli ultimi 50 anni, c'è chi è costretto a vivere da due mesi con i rubinetti completamente all'asciutto. Benvenuti a Is Cattas, piccola frazione di Santadi, dove riuscire ad avere l’acqua, primo bene necessario ed indispensabile per la sopravvivenza, pare diventato impossibile.

Le proteste

«Abbanoa si è dimenticata di noi - sostiene Luigi Monni – eppure la bolletta la paghiamo anche noi abitanti della frazione di Is Cattas, dove, da circa 2 mesi, siamo rimasti senza acqua». Il problema in realtà esiste da anni, ma si manifesta drammaticamente soprattutto in estate a causa di una condotta della rete idrica ormai obsoleta. Luigi Monni, che a Is Cattas di sopra risiede da sempre lo sa sa bene ma non ne può più: «Siamo esasperati, non è piacevole dover razionare quel pochino di acqua che prima arrivava con un “filino” nei nostri depositi durante la notte. Per mandarla sull'impianto idraulico di casa, si rende necessario attivare l'autoclave, quindi da considerare c’è anche lo spreco dell'energia elettrica. »In queste giornate in cui è tornato il caldo afoso, poi, i rubinetti sono completamente a secco, tanto da non poterci quasi garantire l'igiene personale quotidiana». Lo confermano Angelo Bernardini e Annarella Manni, residente nella frazione: «Nella zona alta siamo sei famiglie, qui proprio acqua non ne arriva mai. Quel pochino che arrivava la stiamo pure "riciclando”. Ad esempio con l'acqua che usiamo per lavare la frutta, riusciamo a dare un po’ di acqua anche alle piantine di basilico».

In Comune

Ieri è scattata la ribellione: «Abbiamo deciso – continua Annarella Manni – di andare in Comune a lamentarci per un nostro diritto negato. Il geometra del Comune ha chiamato Abbanoa, ci dicono che non fossero assolutamente a conoscenza del problema». Anche Josuè Cadoni, che non è residente ad Is Cattas, ma ci trascorre qualche fine settimana in estate, racconta che il problema riguarda anche i non residenti: «Anche ieri, quando siamo arrivati a Is Cattas con mia moglie, abbiamo dovuto prendere atto che i rubinetti erano asciutti, vero è che siamo andati via in giornata ma è inconcepibile». Anche Cadoni si è aggregato alla protesta in Comune: «A ssurdo che nessuno abbia preso in carico la segnalazione visto che sono ormai 20 anni che quella linea idrica presenta problemi, a cui nessuno però ha mai messo mano». Il vero problema parrebbe essere attribuibile al fatto che l'acqua è poca e non esiste un serbatoio di accumulo, tanto che l'acqua scende direttamente dalla sorgente, senza alcuna pressione. Pare peraltro che la strada da percorrere per arrivare alla sorgente non sia agibile per via del dissesto, altrimenti si sarebbe potuto intervenire abbassando il livello degli attuali 2 metri di profondità della condotta. Sempre a detta di qualche persona del luogo, basterebbe poco, una linea che arriva da su Benatzu, per risolvere i tanti disagi che si sono creati.

Il sindaco

Il sindaco Massimo Impera spiega di aver saputo solo ieri del disagio: «Mi sono attivato subito - dichiara - mi sono recato a verificare di persona e abbiamo deciso di tamponare provvisoriamente il problema dell’approvvigionamento dell'acqua con l'autobotte che abbiamo in dotazione nell'Unione dei Comuni e grazie all'intervento della Prociv di Santadi». Già oggi Abbanoa, in accordo con il Comune darà avvio ai lavori di sistemazione della strada che porta alla fonte, al fine di risolvere definitivamente i disagi dei cittadini.

