Niente acqua nella fontana “Is quatru grifonis” 

La nuova fontana “Is quatru grifonis”, rifatta a nuovo in corrispondenza di una rotatoria, continua ad essere senza acqua da troppo tempo. Non mancano le lamentele dei cittadini anche perché il rifacimento di questa fontana, insieme a quella di piazza della Resistenza, è costato circa 100mila euro.

In più soprattutto la notte aumentano i pericoli perché i paracarri, che circondano la nuova fontana, non sono segnalati e ci potrebbe essere il rischio di incidenti. Da parte sua l’amministrazione comunale ha segnalato il malfunzionamento di questa fontana alla ditta che ha realizzato il lavoro e che è riuscita a ripristinare il getto d’acqua in piazza della Resistenza. Ma qui nella rotatoria posta tra via Convento e via Torino l’acqua proprio non si vede e non risparmia critiche il consigliere comunale del gruppo misto Stefano Altea: «La scelta di sostituire la fontana de “Is quattrus grifonis” con questa nuova sta trovando una forte contrarietà tra la popolazione sia per l'aspetto estetico (comunque soggettivo) che, e soprattutto, per il fatto che da quanto è stata fatta è sempre spenta e perfino pericolosa per la presenza dei paracarri. Per molti questa fontana è l'emblema degli sprechi di soldi pubblici di questa amministrazione». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA