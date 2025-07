Niente acqua, l’ira dei ristoratori della Marina 

Appena hanno aperto le saracinesche, titolari delle attività della Marina si sono accorti che mancava l'acqua. Molti hanno dovuto chiudere per poi riaprire di sera. Il motivo? Un intervento di Abbanoa sulla condotta di distribuzione primaria viale Bonaria-viale Cimitero, nell'ambito dei lavori per la metropolitana di superficie. I titolari delle attività hanno dovuto rinunciare a metà giornata di incassi.

Le proteste

Maurizio Dedoni, proprietario di Sa Schironada, è uno di loro: «Inizialmente sapevamo che l'interruzione dell'erogazione idrica sarebbe avvenuta lunedì, ma alla fine non c'è stata e invece è avvenuta ieri. Siamo stati colti di sorpresa e abbiamo lasciato chiuso per un'intera mattinata». Dedoni mette sotto accusa la mancanza di chiarezza sugli orari effettivi di interruzione e ripristino dell’acqua. Il Comune aveva scritto subito che l’interruzione sarebbe stata martedì e mercoledì, Abbanoa ha inizialmente scritto che l’interruzione sarebbe stata lunedì e tutto questo «rende difficile la gestione quotidiana delle attività, impedendoci di organizzarci adeguatamente e di ridurre i disagi per i clienti. In ogni caso, questi lavori si eseguono a tarda sera, dopo che hanno chiuso i locali, per permetterci di lavorare». Concorda Giuseppe Capasso, direttore dell’hotel Due Colonne. Sebbene lui non abbia avuto particolari problemi di approvvigionamento, avendo una riserva di trentamila litri, ha comunque subito qualche disagio: «Abbiamo mandato i clienti a mangiare al ristorante e poi si sono lamentati con noi per non aver trovato i locali aperti. Ma noi non sapevamo che i ristoranti non avevano l’acqua, proprio perché qui da noi abbiamo l’approvvigionamento e non ci siamo accorti di nulla. Non abbiamo fatto certamente una bella figura, ma soprattutto non l'ha fatta la città in generale. Perché questi lavori non si fanno di notte?».

«Non d’estate»

Indignato Alberto Melis, ristoratore e referente Fipe Confcommercio Sud Sardegna: «È possibile che Abbanoa decida in piena estate di lasciare un quartiere senza servizio idrico? Non si può creare un disagio simile in un momento in cui è pieno di turisti e i locali lavorano a pieno ritmo. È un danno economico enorme e una mancanza di rispetto. Un lavoro di questo tipo andrebbe fatto di notte. E poi, la comunicazione ufficiale non parlava della giornata di martedì 29, se non in una seconda versione pubblicata sul sito di Abbanoa». Per il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia, «è inammissibile che si prenda una decisione simile senza un preavviso chiaro, soprattutto in questo periodo cruciale per la sopravvivenza economica di molti locali. Serve maggiore attenzione e rispetto verso chi lavora e investe nel territorio. È necessario un piano condiviso con le imprese».

