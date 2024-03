Niente acqua in case e scuole 

Mezza Assemini senz’acqua, ieri, per un ingente guasto alla rete idrica cittadina, all’angolo tra via Marconi e via Goceano: il disservizio è durato fino a tarda serata, quando è stata ripristinata la condotta. Uscita anticipata per gli alunni di nove istituti: il sindaco Mario Puddu ha emesso due ordinanze con le quali ha disposto la chiusura temporanea e con effetto immediato di varie scuole. Tra queste le primarie di via Firenze e di piazza Don Bosco, le scuole dell’infanzia di via Porto Torres e di via Pola e tutti gli istituti afferenti al Secondo Circolo didattico: le scuole dell’infanzia di via Tevere e via San Giovanni e le primarie di corso Europa, via Asproni e via Carmine.

«Considerato il fatto che la risoluzione del guasto avrebbe comportato interventi dei quali non era stimabile la durata – spiega il sindaco – sono stato costretto a emettere le ordinanze. Difatti, a causa dell’interruzione del servizio Idrico non sarebbero state garantite le condizioni ambientali minime e igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento regolare delle attività didattiche. Pertanto ho ritenuto necessario provvedere alla chiusura, dopo il servizio mensa, dei vari istituti. Salvo un ulteriore differimento della data di riapertura dettato da un eventuale insorgere di problematiche post intervento, le scuole riapriranno regolarmente lunedì mattina».

Grave il danno, che ha visto la perdita di 200 litri di acqua al minuto, e il disagio per la comunità, la quale si è chiesta cosa stesse succedendo dalle prime ore del mattino. Immediato l’intervento dell’amministrazione e di Abbanoa: «Quella che passa per via Maroni – spiega la società che gestisce le reti idriche – è una condotta principale che fornisce l’acqua a metà paese. Come prima cosa abbiamo provveduto alla chiusura del serbatoio e in serata concluso i lavori e ripristinata l’erogazione in maniera graduale. Questo per evitare colpi d’ariete e bolle d’aria che avrebbero potuto causare ulteriori rotture. Assemini, in questi anni, ha subito numerosi interventi di efficientamento e sostituzione condotte, quindi vanta una situazione idrica buona».

Diverse le perdite d’acqua segnalate nelle ultime settimane in varie zone del paese, ma non solo: sono stati registrati disagi anche nella fornitura di energia elettrica per cui è prevista oggi la sospensione dell’erogazione in zona via Coghe.

