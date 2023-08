Niente acqua, Comune chiuso: è polemica 

Città senz’acqua per oltre mezza giornata, a parte i rioni di Su Planu e Is Corrias, e tutti gli uffici pubblici chiusi. Compreso il palazzo comunale di via Istria che oggi - come deciso tramite ordinanza firmata ieri dal sindaco Gigi Concu - resterà off limits per tutto il giorno così come le scuole e gli altri stabili comunali del centro abitato di Selargius.

L’avviso

La comunicazione di Abbanoa è di qualche giorno fa. «Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico avviati a Selargius, martedì 8 agosto saranno effettuati i collegamenti delle nuove reti idriche appena realizzate. Le operazioni saranno eseguite tra le 8 e le 17: durante questa fascia oraria sarà interrotta l’erogazione idrica nel centro abitato. Le frazioni di Is Corrias e Su Planu continueranno a essere alimentate regolarmente», si legge nella nota diffusa dalla società che gestisce il sistema idrico. «Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo», assicurano dai vertici di Abbanoa.

Inevitabile la chiusura del Municipio e delle altri sedi comunali aperte al pubblico decisa dopo una riunione del Comitato di direzione - convocato lo scorso 4 agosto - che ha rilevato possibili disagi di natura igienico-sanitaria tali da comportare l’inagibilità temporanea. «Sono state rilevate alcune criticità nella funzionalità dell’impianto idrico ausiliario del Comune che ne impongono la chiusura per tutta la giornata», spiega il sindaco Concu nell’ordinanza. Nessun problema invece nella sede della Polizia locale che resterà aperta.

La protesta

Slitta quindi il Consiglio comunale in programma oggi alle 18, e annullato dopo l’ordinanza del sindaco. «La ripresa dell’erogazione dell’acqua è prevista alle 17», fanno notare i gruppi consiliari di minoranza, che contestano la decisione. «Ma elemento più grave è che al sindaco Abbanoa aveva comunicato la sospensione della fornitura idrica il 2 agosto, ben due giorni prima che venisse convocato il Consiglio comunale», sottolinea il leader dell’opposizione Franco Camba. «Riteniamo grave il fatto che il palazzo comunale di via Istria non disponga di un’adeguata riserva idrica per poter far fronte a situazioni come quella di oggi. Ad una situazione già precaria sul fronte dell'organico comunale», dice ancora Camba a nome di tutta la minoranza, «si aggiunge la chiusura forzata degli uffici in un giorno lavorativo. Tutto questo non è indice di una buona amministrazione, attenta a garantire i propri servizi ai cittadini».

