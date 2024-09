Niente acqua, chiuse tutte le scuole 

Potabilizzatore spento a causa dei filtri intasati dal fango. Interruzione dell’erogazione idrica potabile per una rottura nella rete di distribuzione dell’acqua grezza del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Tanti problemi hanno portato ieri gli abitanti di Siniscola a svegliarsi con i rubinetti delle loro case a secco. Disagi a non finire hanno costretto il sindaco Gian Luigi Farris a chiudere di tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché mancando l’acqua non poteva essere garantito un minimo di sicurezza sanitaria nei vari caseggiati frequentati dagli studenti e da numerosi pendolari. Abbanoa ha garantito la distribuzione con le autobotti.

L’ordinanza

«Vista la grave situazione che si è venuta a creare - spiega il primo cittadino - e sentito il parere dei dirigenti scolastici, si è optato per la chiusura delle scuole, anche perché non erano praticabili soluzioni alternative che eliminassero i disagi alla popolazione studentesca e il normale fluire della vita scolastica». Un provvedimento adottato come estrema ratio per evitare disagi ancora più pesanti a quelli già esistenti per tutti i cittadini. Solo nel tardo pomeriggio quella che è risultata una giornata molto convulsa è andata pian piano normalizzandosi. Nelle case l’acqua è tornata a scorrere anche se per avere una pressione adeguata a servire anche le aree più alte della cittadina si è dovuto attendere alcune ore.

Le cause

Resta l’incertezza sulle vere cause che hanno portato all’ennesima emergenza idrica, per le quali non mancheranno strascichi polemici, soprattutto da parte del comitato per la difesa della salute pubblica che da giorni si è riattivato per chiedere ad Abbanoa il taglio delle tariffe dei consumi per la qualità dell’acqua che arrivata nelle abitazioni di Siniscola e delle frazioni. A loro dire di colore giallognolo e quindi inutilizzabile per scopi umani, anche se al Comune di Siniscola non è giunta nessuna comunicazione di fuori norma da parte delle autorità preposte al controllo. Intanto, giungono notizie confortanti sulla portata della sorgente di Fruncu ’e Oche che negli ultimi giorni, a seguito delle piogge, ha ripreso vigore anche se è ancora lontana dalla sua normale portata. Resta in piena emergenza la diga di Maccheronis che a ieri contava poco più di 2 milioni di metri cubi invasati.

