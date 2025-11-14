Niente acqua, chiudono liceo e ristoranti 

Non bastavano i cantieri, il traffico in tilt e zero parcheggi. Ora i lavori per la metro di superficie dell’Arst infliggono un’altra mazzata a chi vive, lavora o studia tra viale Diaz e viale Colombo. Ieri, ma il preludio è stato registrato giovedì sera, tutta la zona è rimasta senz’acqua a causa di un tubo rotto dall’impresa che sta realizzando l’opera. Gli effetti sono stati dannosi: ristoratori costretti a chiudere i locali, liceali e professori a casa e residenti impossibilitati a effettuare le normali operazioni domestiche di pulizia. Solo alle 14 l’erogazione idrica è stata ripristinata e oggi, salvo sorprese, studenti, abitanti e commercianti potranno svolgere le loro attività.

Il guasto

I primi disagi sono iniziati avantieri mattina, quando una ruspa impegnata negli scavi per la posa in opera delle rotaie della linea che dovrà arrivare in piazza Matteotti, ha rotto un vecchio tubo all’incrocio tra viale Diaz e via Sonnino. Sul posto è intervenuta una squadra di Abbanoa che ha messo una toppa alla falla e l’acqua in tarda serata è tornata a scorrere dai rubinetti. Il problema si è ripresentato ieri mattina con effetti ancora più pesanti: chiusura del liceo Alberti e dei locali della zona.

Lezioni saltate

Chi venerdì ha aperto i cancelli del liceo di viale Colombo era sul chi vive. Anche la sera prima l’erogazione era stata sospesa per il guasto, senza creare però particolari problemi alle attività scolastiche. Non è stato così ieri mattina. Quando il preside Roberto Bernardini ha constato la mancanza dell’acqua non ha avuto scelta: “Si comunica che in seguito alla mancata erogazione dell’acqua da parte di Abbanoa per un guasto sulla rete idrica, il sindaco di Cagliari ha disposto la chiusura della sede di viale Colombo per l’intera giornata”, ha scritto nella circolare che rispedito a casa 450 studenti e oltre 50 tra docenti e personale scolastico. «I problemi sono stati notevoli», afferma il dirigente scolastico. «Giovedì non è stato possibile effettuare le pulizie al termine delle lezioni. Ieri, visto il perdurare del problema, ho chiesto di non aprire l’istituto, non senza difficoltà, visto che molti ragazzi sono dei centri dell’hinterland e per arrivare in orario sono costretti ad alzarsi presto».

Tavoli vuoti

«Così non possiamo lavorare», sbotta Paola Desotgiu, della trattoria Bella Roma. Molti clienti scappano perché non trovano parcheggi, quelli che restano siamo costretti a mandarli via perché senz’acqua è inimmaginabile aprire il locale». I guai durano da tempo. «Anche la scorsa settimana siamo stati costretti a chiudere due giorni. Stessa scena giovedì, quando abbiamo dovuto fare i salti mortali per le pulizie di cena, e ieri a pranzo quando ho dovuto disdire circa 30 prenotazioni».

Abbanoa

«Questo tipo di rotture sono messe in conto con i lavori in corso: la condotta interessata è una vecchia tubatura in acciaio che, sollecitata dagli scavi, può spaccarsi», spiegano dall'ufficio stampa di Abbanoa. «La scorsa settimana è stato eseguito un primo intervento e giovedì un’ulteriore riparazione. Ieri si è rotta in un punto a fianco: i tecnici hanno deciso di sostituire integralmente un tratto ed eliminare un altro spezzone che è stato bypassato. Nel progetto di realizzazione della metro era comunque già prevista la sostituzione di questa condotta con anche lo spostamento della linea per evitare che in futuro, quando dovessero essere necessari interventi nella rete idrica, non ci saranno interferenze con i binari. La stessa operazione – concludono – è stata effettuata lungo i tratti già interessati dal tracciato della metro». (a. a.)

