Nieddu nomina e convoca la Giunta 

«Aver incassato 1.560 voti su 1.606 è un risultato senza precedenti» e per questo il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, eletto per la terza volta, non intende “perdere tempo”. All'indomani della chiusura delle urne, ieri ha convocato la prima Giunta del terzo mandato per nominare gli assessori, tra i dieci candidati che lo hanno sostenuto in questa tornata elettorale con la lista (unica) Berchidda si cambia. Quattro assessorati, ai Lavori pubblici, il più votato della lista, con 246 preferenze, Francesco Gaias, alle Politiche agricole e viabilità rurale, Luciano Sini, al Bilancio e alla sanità, Delia Calvia e allo Sport, Massimo Puggioni. Andrea Nieddu ha sfondato il quorum, con il 71,73 per cento, raccogliendo i risultati delle amministrazioni precedenti, a partire dal 2015, che, si legge nel programma, “hanno messo al centro il cittadino, mantenendo un rapporto costante e aperto, basato sulla solidarietà e la libertà”. (t.c.)

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