Nido, servizi di alto livello: i posti non sono esauriti 

I bimbi sono tornati al nido dal 1 settembre ma la buona notizia è che se qualcuno volesse ancora iscriversi potrebbe ancora farlo. L’asilo comunale di Corosa quest’anno ha 28 iscritti, con una puericultrice o un’educatrice ogni 6 bimbi per i più piccoli e una ogni otto per i più grandicelli. L’anno scorso, i posti sono arrivati a 31 in virtù delle richieste. A supporto delle famiglie lanuseine e dell’hinterland, anche il nido dell’istituto Maria Immacolata. In quello comunale sono garantiti spazi ai dipendenti della Asl sulla base di un accordo ventennale.

Per il nido, ogni famiglia deve spendere 350 euro a bambino (le richieste di famiglie in difficoltà sono vagliate separatamente), con la cuoca e l’ausiliaria in organico, per un servizio che alle casse comunali costa circa 120 mila euro annui, escluse manutenzioni e lavori. L’assessore ai Servizi sociali, Sandra Aresu, spiega: «Il nostro asilo nido offre un servizio con un numero di puericultrici adeguato al numero dei bambini, con un rapporto operatore-ospite consono all'accreditamento regionale. Le iscrizioni sono chiuse ma prendiamo in considerazione eventuali altre richieste. Gli educatori esterni hanno lavorato insieme agli interni, i risultati sono più che soddisfacenti. È un servizio fondamentale per le mamme che lavorano e per il fattore socializzazione, di primaria importanza per il bambino. L’obiettivo è allineare la qualità del servizio educativo tra pubblico e privato perché devono arrivare alla materna con un percorso analogo».

