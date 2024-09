Nido, sedici bambini restano fuori 

Le richieste superano i posti disponibili. Sono 16 i bambini che al momento restano fuori dal nido comunale di Sanluri. Il dato arriva consultando i numeri delle domande d’iscrizione con scadenza al 26 luglio, per bimbi in lista di attesa non resta che scorrere la graduatoria e aspettare che si liberino posti.

Al suono della prima campanella sono 24 le conferme dei piccoli che potranno accedere al servizio, 26 i nuovi arrivi. Una scelta non casuale, ma fondata su tre criteri di precedenza: precedenza ai bambini residenti in uno dei 21 Comuni del distretto socio-sanitario di Sanluri; subito dopo vengono i bimbi di uno dei sette Comuni del distretto di Guspini e, solo dopo, porte aperte ai piccoli dal resto dell’Isola. Per ciascuno variano anche i costi, essenzialmente basati sull’Isee, inoltre la tariffa a carico della famiglia verrà abbattuta tramite le misure nazionali e regionali, bonus nido Inps e nidi gratis. Per i residenti c’è un’agevolazione in più, votata all’unanimità dal Consiglio comunale e fondata sulla disponibilità dell’ente.

Le tariffe già approvate restano valide fino a dicembre, dal primo gennaio potranno subire variazioni dovute al rinnovo del contratto nazionale delle cooperative sociali che gestiscono il servizio. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA