Nido, la vittoria delle mamme 

La graduatoria nella sezione Piccoli dell’asilo nido comunale di Orgosolo per l’anno educativo 2024/2025, approvata ad agosto, è tutta da rifare. A dirlo è il Tar Sardegna che, il 25 ottobre, ha accolto l’istanza cautelare di alcune mamme (rappresentate dagli avvocati Angelo Magliocchetti e Francesca Catte) che si sono viste escludere i propri figli dal servizio a vantaggio di altri bimbi, alcuni nemmeno nati. Il Tar ha emesso un decreto che ordina all’amministrazione orgolese di riammettere i piccoli in graduatoria.

La vicenda

I neonati (tra i 3 e i 12 mesi) avrebbero dovuto essere inseriti nella sezione Piccoli, ma dopo le domande regolarmente presentate entro i termini dai genitori, sono prima stati inseriti nella graduatoria dei medi (12-24 mesi), pur avendo un’età inferiore ai 12 mesi e poi esclusi dalla graduatoria finale dei medi a discapito, lamentano i ricorrenti, di altri bimbi che erano stati invece inseriti nella sezione piccoli ma che al momento dell’avvio dell’anno non erano ancora nati. Un’ingiustizia per le mamme e per i loro bimbi, che hanno provato in tutte le maniere a trovare una soluzione bonaria con l’amministrazione.

È un diritto di tutti

«La nostra è la battaglia per un diritto e non contro le altre mamme: vogliamo che tutti i bambini possano poter frequentare l’asilo del paese. Per questo prima di ricorrere al Tar abbiamo tentato di trovare un accordo con l’amministrazione chiedendo di rimediare all’errore, ma non è successo nulla, quindi abbiamo deciso di rivolgerci al Tar, è un diritto nostro ma anche delle altre mamme e di tutti i bimbi» è il commento di una delle madri. Cosa accadrà ora per i bimbi che hanno già iniziato l’anno è tutto da capire.

Nuova graduatoria

Per il Tar, accogliendo quanto sostenuto dagli avvocati Magliocchetti e Catte, la specifica disciplina che regola la procedura e vincola al suo rispetto i partecipanti «ha quale unico criterio obiettivo di ammissione all’asilo comunale - che l’inserimento dei bambini debba avvenire con riferimento all’età compiuta alla data di avvio del servizio (e quindi il 1° settembre 2024), a nulla rilevando, ai fini dell’assegnazione nella sezione di competenza che, durante il corso dell’anno educativo, venga raggiunta un’età che comporterebbe l’assegnazione ad una sezione superiore». Per questo il giudice ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti i cui figli sono nati nel novembre 2023, «ai fini – scrive il Tar – della riformulazione della graduatoria della Sezione piccoli (3 – 12 mesi), nella quale gli stessi dovranno essere inseriti col punteggio che sarà determinato dall’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento comunale».

