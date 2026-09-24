Nido e mensa, servizi da affidare 

Manca poco più di una settimana all’avvio dei servizi scolastici previsti dal Comune di Isili per il nuovo anno ma è in corso un riesame della manifestazione di interesse. Dubbi dunque su una partenza regolare per il primo di ottobre. Si tratta di una sospensione cautelare dovuta al fatto che il numero degli operatori economici che hanno presentato domanda regolare è stato superiore a quello esaminato dall’area culturale del Comune. Le manifestazioni effettivamente presentate risultano essere dodici, alcune pervenute a mezzo pec altre sulla piattaforma Sardegna Cat, tutte comunque considerate «ammesse».

Nonostante questa battuta d’arresto però le date di avvio sarebbero state confermate: asilo nido, mensa e trasporto partiranno come annunciato dal primo ottobre. Possono tirare un sospiro di sollievo le famiglie che attendono da settimane di poter usufruire di questi servizi alcuni dei quali, come l’asilo nido e il trasporto, sono in ritardo rispetto all’anno appena trascorso. «La sospensione», si legge nella determina, «è disposta per il tempo strettamente necessario». La conferma arriva anche dal sindaco di Isili Luca Pilia. «A seguito della riunione fatta con gli uffici», ha detto, «le date di inizio dei servizi asilo nido, mensa e trasporto verranno rispettate».

Una situazione incerta invece per il gruppo di minoranza consiliare “Impegno per Isili” che ha manifestato non poca preoccupazione per questi ritardi e per questa sospensione. «Apprensione la nostra», dicono i consiglieri Salvatore Pala, Marco Atzori e Antonello Corona, «legata a quanto è accaduto nell’affidamento dei servizi, ma anche al fatto che i pasti potrebbero essere preparati in un luogo diverso da quello storico di via Europa e ad oggi non si sa se, e quando, il personale che operava fino all’anno scorso, verrà riassunto». Il gruppo ha chiesto che si tenga conto di quanto segnalato, nella fase di riesame dell’affidamento di questi servizi. «Auspichiamo che, in particolare la preparazione dei pasti avvenga nei nuovi locali di mensa e cucina di via Grazia Deledda». Pertanto resta l’incertezza su come certe attività verranno gestite, ma si presume che la ditta a cui verrà affidato il servizio mensa dovrà utilizzare la modalità del catering. Per avere certezza però sarà necessario che i servizi vengano finalmente affidati ad un operatore economico.

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