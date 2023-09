Nido di vespe a scuola, prorogata la chiusura della Porcu-Satta 

Continuano le vacanze forzate per gli studenti della media Porcu-Satta. Gli alunni che già non hanno potuto fare ritorno in classe dopo le vacanze per via della chiusura dell’istituto giovedì e venerdì scorsi per permettere l’intervento per eliminare alcuni nidi di vespa, non potranno ritornare a scuola nemmeno nei prossimi giorni. È arrivata infatti un’altra ordinanza che impone la chiusura dell’istituto ancora per oggi e domani.

La proroga è stata resa necessaria, si legge nell’ordinanza, «per garantire il ripristino delle idonee condizioni igienico sanitarie attraverso il completamento del trattamento antivespe e successiva aerazione e igienizzazione dei locali».

Era stato il dirigente scolastico della media Porcu-Satta a richiedere un intervento dopo la scoperta di alcuni nidi di vespa nella scuola. Da qui il sopralluogo effettuato dalla Pro Service per conto della Città Metropolitana che aveva poi predisposto un intervento per debellare il nido dei pericolosi insetti.

Tutto si sarebbe dovuto risolvere in due giorni con ritorno degli studenti a scuola da oggi, come aveva assicurato il Comune. Poi invece la proroga e altri due giorni di vacanza forzata.

Contrariamente a ciò che accade spesso in questi casi le famiglie non hanno protestato. «Se ci sono le vespe non è colpa di nessuno», hanno evidenziato dalla rappresentanza d’istituto.

