Nido di tartarughe Caretta caretta davanti alla Marinella 

Una straordinaria scoperta sulla spiaggia del Poetto, all’altezza della Marinella: è stato individuato un nido di tartarughe marine Caretta caretta.

Le tracce lasciate sulla sabbia non hanno lasciato dubbi agli operatori, che hanno immediatamente attivato le procedure di verifica previste in questi casi. «Abbiamo avuto una schiusa a sorpresa, quindi un nido non censito, segnalata da alcuni ragazzi che venerdì sera ballavano alla Marinella, hanno attivato i protocolli della Rete regionale chiamando la Sala operativa e da lì sono partite tutte le procedure», spiega Elisa Mocci dell’assessorato regionale all’ambiente. «Abbiamo recuperato i piccoli tra le dune e la passerella e rimessi in mare e con le tracce siamo risaliti al nido e abbiamo scavato un po’ e la sorpresa è stata vedere un piccolino in emersione e così abbiamo capito dove ha avuto origine la schiusa. Ovviamente l’area è ora presidiata», aggiunge Mocci.

L’area è stata prontamente transennata per proteggere il sito e consentire agli esperti di monitorare la situazione senza rischi per le uova. Si tratta di un evento sempre più frequente sulle coste sarde, segnale positivo dell’impegno per la tutela di questa specie protetta.

