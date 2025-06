Nido di picchi rossi in un cortile,  residenti mobilitati  

Quella pianta di alloro deve essere sembrata la “casa” ideale. Uno spazio al al riparo nel cuore del quartiere San Nicola in cui una coppia di picchio rosso maggiore (specie selvatica protetta) ha deciso di creare il proprio nido. Una storia come tante se non fosse che un intero condominio si è mobilitato, addirittura facendo turni, per proteggere i piccoli appena nati ed ecco che la vicenda diventa un esempio di amore per la natura e grande senso civico.

A fine aprile, i due esemplari di picchio rosso hanno scelto come rifugio una pianta di alloro all’interno di un cortile condominiale. Per una decina di giorni i residenti sentivano i volatili “lavorare” dall’alba al tramonto: un viavai continuo per realizzare il nido. Dopo qualche settimana sono nati i piccoli e, per proteggerli, i condomini si sono organizzati e hanno cercato in tutti i modi di non disturbare gli uccelli e tenere lontano eventuali predatori. A turno i residenti facevano la guardia al nido di picchi che sono potuti crescere in sicurezza e presto potranno prendere il volo.

Il picchio rosso maggiore è una specie protetta, nota anche come “medico delle piante” perché si nutre delle larve presenti nelle piante malate.

