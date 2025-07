Nido di Caretta caretta salvato a Porto Taverna 

Ritrovato e messo in salvo un nido di Caretta caretta sulla spiaggia di Porto Taverna. Per l’arenile, nel Comune di Loiri -Porto San Paolo, si tratta di una prima assoluta. Il nido, individuato dopo la segnalazione di un bagnante, è stato messo in sicurezza dagli operatori dell’Area Marina, arrivati giusto in tempo per salvare le uova. L’Amp, recintato il luogo, ha allertato Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e la Guardia Costiera. Ora il nido sarà presidiato e monitorato, l’appello è a rispettare i confini di delimitazione.(v.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA