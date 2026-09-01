Nido comunale, azzerate le liste d’attesa 

Il nuovo anno scolastico comincerà con una nuova gestione, sei sezioni e liste d’attesa quasi azzerate per il nido comunale. «La gestione del nido per quest’anno educativo, avverrà tramite appalto di servizi, mentre sino a luglio si era trattato di una concessione», spiega l’assessora alle Politiche sociali Claudia Lerz. «La procedura di aggiudicazione e il passaggio di consegne si sono conclusi recentemente e in questi giorni stiamo definendo con la nuova cooperativa tutti gli aspetti gestionali».

Il nido avrà una sezione lattanti, tre semidivezzi e due divezzi. Un quadro che, come spiegato dall’assessora Lerz, consente di dare risposta a quasi tutte le richieste: «La lista d’attesa è di un solo bambino lattante, mentre per i divezzi riguarda bambini non residenti. Per i semidivezzi invece, la lista si è completamente esaurita e tutti i bambini sono rientrati». Ora partiranno i contatti con le famiglie. «La cooperativa chiamerà i genitori per definire gli inserimenti e, prima dell’inizio dell’anno educativo, sarà organizzata una riunione di presentazione aperta a tutte le famiglie». Intanto il Comune prepara anche la nuova Carta dei servizi. «Sarà approvata a breve dalla Giunta, pubblicata sul sito e distribuita alle famiglie. È un documento essenziale per garantire e promuovere un servizio educativo di eccellenza e qualità rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie», conclude l’assessora.

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