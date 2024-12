Nido chiuso, corsa a Nuoro 

Nora aveva fretta di venire al mondo. Sarebbe dovuta nascere alla vigilia di Natale, ma i suoi occhi hanno incrociato lo sguardo dei genitori con qualche giorno d’anticipo. La sua nascita ha tenuto tutti col fiato sospeso per qualche ora, complice l’indisponibilità del punto nascita dell’ospedale di Lanusei e l’impossibilità di raggiungere Cagliari, sede individuata da mamma e papà per il lieto evento. È stata una corsa contro il tempo, come spesso accade da 1.190 giorni in Ogliastra: da queste parti si gioca sempre sul filo del rasoio.

La vicenda

Il prericovero era programmato al Santissima Trinità di Cagliari: nel reparto di Ostetricia Alessia è stata seguita dal personale specialistico che aveva in archivio la sua cartella clinica. La donna aveva già effettuato il colloquio con l’anestesista in vista del parto. Ma mamma Alessia ha rotto le acque a mezzanotte e mezza del 15 dicembre, mentre era in casa insieme al marito Andrea Murru, assessore comunale di Bari Sardo, e alla loro primogenita. Vietato salire in auto per raggiungere Cagliari. A soccorrere Alessia è arrivata l’equipe del 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Lanusei. I medici hanno ragionato sull’ipotesi di un parto straordinario nel nido chiuso, ma le contrazioni della donna hanno suggerito il trasferimento in ambulanza a Nuoro. Dopo l’odissea sulla statale 389 il mezzo di soccorso, con a bordo ginecologo e ostetrica, ha raggiunto il San Francesco dove però l’équipe non ha potuto praticare l’epidurale perché la cartella clinica era custodita al Santissima Trinità. Alle 3.54 Nora è venuta al mondo e il suo primo vagito ha rassicurato genitori e personale, facendo brillare la cometa sul cielo di Nuoro e Bari Sardo dove la famiglia è rientrata dopo pochi giorni.

I genitori

Mamma Alessia ha potuto gioire, dopo la grande paura: «Trascorri nove mesi con l’ansia perché non sai dove ti troverai nel momento topico, partorire lontano da casa genera tensione. Abbiamo incontrato persone splendide, dal 118 all’ospedale di Lanusei fino al punto nascita di Nuoro: sono stati degli angeli». Da mesi Andrea Murru e i suoi colleghi dell’amministrazione hanno avviato una battaglia per la riapertura del nido di Lanusei: «Ora hanno nominato il primario, che di per sé è un’ottima notizia, ma mai nessuno ci ha detto se il nido riaprirà. Quando mi dicono “l’importante è che sia andato tutto bene” non gradisco perché sì, è vero, a noi è andata bene ma quando invece l’epilogo sarà un altro cosa potremmo dire a quella famiglia? Il punto nascita di Lanusei deve riaprire. Il personale ora in servizio non può neanche godersi la gioia di un lieto evento ma vede solo casi di emergenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA