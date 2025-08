Nidi pubblici, via alle domande per i contributi 

Aiutare le famiglie con bambini piccoli che frequentano i nidi pubblici o comunali. Con questa finalità il Comune di San Gavino ha aperto i termini per presentare le domande per l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi o micronidi pubblici o privati in convenzione con il Comune.

Il contributo è un’importante iniziativa della Regione che interviene per coprire parte delle spese delle famiglie che inseriscono i bimbi da 0 a tre anni nei nidi pubblici e privati. Il Comune supporta la Regione per l’individuazione dei beneficiari dei rimborsi. Erogate le somme, l’amministrazione comunale in passato è intervenuta ulteriormente con un proprio fondo a completamento del rimborso del 100 per cento delle spese anticipate. A questo contributo possono accedere i nuclei familiari, anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto, che abbiano uno o più figli di età compresa tra zero e tre anni anche in adozione o affido. Per informazioni è possibile telefonare al numero 07093749210. La domanda si può consegnare via mail alla Pec del Comune protocollo@pec.comune.sangavinomonreale.su.it oppure all’ufficio del Protocollo del Municipio entro il 29 agosto. Il contributo sarà fino a 2.200 euro per chi ha un Isee compreso tra 0 e 30mila euro e fino a 1.833,37 euro per chi ha un Isee compreso tra 30mila euro e un centesimo e 40mila euro.

