Nidi gratis, contributi per 48 famiglie 

Sono poco meno di cinquanta, 48 per la precisione, le famiglie residenti in città che l’assessorato ai Servizi sociali del Comune ha inserito nella graduatoria provvisoria dei beneficiari dell’intervento nidi gratis, per il periodo che va da settembre a dicembre di quest’anno e gli ammessi con riserva al primo periodo.

«La misura punta a favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati - osserva l’assessora, Alessandra Porcu - Alle famiglie vengono destinati contributi, nella misura massima di 200 euro mensili per undici mensilità, ma l’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro–famiglia e può essere richiesto per ogni minore del nucleo familiare al di sotto dei tre anni di età».

L’importo massimo erogato dai servizi sociali è di 969 euro, ovviamente per tutto il periodo finale dell’anno.

Le famiglie interessate potranno presentare eventuali osservazioni, inoltrandole all’indirizzo mail primainfanzia@comune.oristano.it, entro mezzogiorno di martedì 14. ( m. g. )

