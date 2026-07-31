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Isili
01 agosto 2026 alle 00:15

“Nidi gratis”, bando riaperto per il bonus  

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Il comune di Isili ha riaperto le domande per il bando Nidi Gratis 2026. Un sostegno rivolto alle famiglie e finalizzato alla riduzione della retta per la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia. Un servizio è presente nel comune del Sarcidano da decenni, necessario soprattutto per le famiglie in cui entrambi i genitori hanno un lavoro che li porta fuori casa. Per poter partecipare al bando è necessario essere genitore (anche affidatario) o tutore legale di bambini di età inferiore ai tre anni che frequentano o frequenteranno nell’anno 2026 un servizio educativo pubblico o privato, operante nel territorio comunale. Bisogna essere residenti in Sardegna, avere un Isee non superiore a 40mila euro, infine aver presentato o impegnarsi a presentare all’Inps la domanda per il bonus nido Inps 2026. L’importo del contributo è dato dalla differenza tra l’importo complessivo delle rette pagate e l’importo del Bonus nido Inps ricevuto, per un valore massimo di 2.200 euro. Domande entro il primo settembre. ( s.g. )

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