Nicolò Vellino campione della gelateria italiana 

Per la sesta volta, Nicolò Vellino gelataio “Dolci sfizi”, che opera a Macomer e ora anche a Nuoro, con i “Tre coni”, ha ottenuto il massimo riconoscimento nella edizione della guida Gelaterie d’Italia del Gambero rosso, nel salone internazionale di gelatai e pasticceri di Rimini. Lui, 50 anni da compiere, opera da diversi anni a Macomer, ha un’attività a a Nuoro, con “Dolci sfizi”, dopo una vasta esperienza in Spagna, Francia e a Lugano, in Svizzera. «Sono andato via da Macomer quando avevo 12 anni - dice - e tornato in Sardegna da adulto, con un’esperienza importante, non ho scelto zone rinomate del turismo. Ho preferito Macomer e ora anche Nuoro. Continuo a investire nell’entroterra, si può fare tanto e può diventare zona di attrazione. Opero con prodotti locali, collaboro con aziende e produttori dell’Isola, utilizzo malvasia di Bosa, zafferano, olio extravergine e miele di Bolotana, fichi d’india e distillato alle pere di Dualchi, agrumi di Milis, torrone di Tonara, cachi di Oliena, mandarini di Galtellì e more del monte Sant’Antonio di Macomer, anche funghi, quale “s’antunna”, latte e ricotta di pecora a chilometri zero. Importo solo fave di cacao che vado a scegliere in Colombia per assicurarmi ecosostenibilità e niente sfruttamento minorile». (f. o.)

