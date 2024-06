«Nicolò, mi autografi la maglia?» Pierpaolo Spollon e il magico Barella 

A furia di ripetergli che uno con la sua verve sarebbe perfetto per la televisione, Pierpaolo Spollon ha iniziato a crederci. «Molte persone, dopo avermi visto in teatro con “Quel che provo dir non so” o nelle ospitate in tv, me l’hanno fatto notare. E sì, mi piacerebbe molto condurre un programma televisivo, che vedo un po’ come un approdo naturale», spiega. «La verità è che mi piace provare “cose”, cercare la multidisciplinarietà nelle cose. Un po’ come Fiorello, che ride, canta, scherza e intrattiene alla grande le persone», aggiunge l’eclettico attore padovano, molto attivo sui social, che non a caso in Sardegna, al Figari International Short Film Fest di Golfo Aranci, è venuto a ritirare il Premio Guglielmo Marconi per la comunicazione. E a tifare per Nicolò Barella.

«Più che altro, sono sempre stato uno del popolo», si schermisce Spollon, classe 1989, definito “il golden boy della nostra serialità” e protagonista di fortunatissime serie tv come “Doc – Nelle tue mani”, in cui interpreta il medico specializzando Riccardo Ric Bonvegna accanto al primario Andrea Fanti-Luca Argentero; “Blanca”, nei panni di Nanni Busalla con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno; per non parlare del Marco Allevi de “L’allieva”, dell’Emiliano Stiffi di “Che Dio ci aiuti” e del Filippo di “Odio il Natale” (senza dimenticare la performance da ballerino a “Ballando con le Stelle”).

«Ho bisogno di stare con la gente, di stare in mezzo al gruppo, il che mi porta necessariamente a comunicare. Alla fine, a ben vedere, è uno dei motivi per cui stiamo sulla terra: comunicare è fondamentale per evolverci».

A proposito di comunicazione: a teatro porta una pièce dal titolo “Quel che provo dir non so”…

«È uno spettacolo che parla di emozioni, autoironico e in chiave positiva, ma che tende pur sempre a evidenziare la nostra incapacità di riconoscere quello che proviamo, un problema enorme per tutta una generazione: il 70 per cento dei casi di depressione giovanile deriva da questo, e uno dei motivi è la società in cui viviamo, in cui tutto cambia e scorre in maniera veloce. Lo spettacolo è un modo per suggerire che dovremmo iniziare a riappropriarci del nostro tempo e curare la nostra personalità».

Passando invece al titolo del suo libro, uscito a maggio, “Tutto non benissimo”, legato a doppio filo allo spettacolo teatrale: come vanno le cose?

«Anche in questo caso c’è un suggerimento, ovvero “mai sedersi sugli allori”, anche se a guardarsi intorno vedo che sta peggiorando tutto, sia a livello internazionale, con le guerre, sia a livello sociale. Ed è paradossale: siamo nell’era della massima comunicazione, iper connessi con tutto e tutti. Evidentemente, c’è qualcosa di sbagliato nella tipologia della comunicazione, stiamo comunicando male, in maniera superficiale. Ed è un peccato, perché poi si fa danno».

Al Figari si parla e si premiano i cortometraggi: le piace il genere?

«Sento spesso parlarne come di un primo approccio alla carriera cinematografica, quando in realtà trovo abbia la sua dignità e sia un esercizio meraviglioso con un formato interessante: in 15, 20 minuti è complesso raccontare una storia, non è per tutti. Ricordo che quando facevo il 48ore project dovevamo confezionare un film in 48 ore, ore passate, in sostanza, senza dormire, pensando, respirando e vivendo per il corto. Ne ho consegnato uno che ho praticamente finito in moto, seduto dietro a chi guidava editavo il finale del film per riuscire a rispettare la scadenza!».

A cosa sta lavorando adesso?

«A parte lo spettacolo teatrale, sto girando un film per la Rai e ho appena terminato le riprese di una serie meravigliosa, una produzione diretta da Adam Bernstein, il regista di “Breaking Bad”: sono curioso di vedere il risultato, sono molto fortunato!».

Infine, il calcio. Lei è interista: lei è un fan sfegatato di Nicolò Barella.

«Certo che sono un fan sfegatato del barellino nazionale! Che bel giocatore Barella, che rappresenta un calcio antico nel rispetto della squadra e dell’avversario, con un aplomb da figlio dell’immenso Gigi Riva, che è stato un ottimo maestro, ma che nelle movenze interpreta un tatticismo internazionale e ben radicato in quello che è il presente. Non sono uno da farsi autografare maglie, ma con Barella non ho potuto resistere: quando partiamo e attacchiamo con lui tiriamo fuori dal cappello cose meravigliose. Agli Europei quest’anno non siamo i favoriti, ma da squadra non favorita nel 2006 abbiamo vinto un Mondiale..».

RIPRODUZIONE RISERVATA