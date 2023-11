«Nicolò è un angelo,  veglierà su di noi» 

Inviata

Villamassargia. «Tutto il dolore che devasta il cuore di due genitori, dei nonni e di tutte le persone che oggi sono qui a piangere il nostro “fratellino” deve trasformarsi in amore. Questo è l’unico modo per andare avanti dopo tanta sofferenza». Impossibile trattenere le lacrime, ieri pomeriggio, a Villamassargia, non c’è riuscito neanche don Maurizio Mirai che, dal pulpito della chiesa della Madonna della Neve, ha avuto l’arduo compito di consolare una comunità che da due giorni è sconvolta dal lutto più devastante che si possa affrontare: la morte di un bambino. Un fratellino, un figlio, un fratello di un’intera comunità: questo era il tredicenne Nicolò Casu che, come un leone, ha affrontato per più di un mese una grave malattia che non gli ha dato scampo.

Lutto cittadino

Il paese, come un’unica grande famiglia, si è fermato davanti a tanto dolore. Scuole, negozi e uffici chiusi, bandiere del Municipio a mezz’asta per un giorno intero. Per le strade un silenzio carico d’angoscia: «Non poteva essere altrimenti – ha detto la sindaca Deborà Porrà che il 4 novembre, appresa la tragica notizia della morte di Nicolò, ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata di ieri: quella di chiudere non era ovviamente un’imposizione ma un invito che tutti, salvo le attività dei servizi essenziali, hanno accolto. Persino la Sirti, che sta eseguendo i lavori per la fibra ottica, ha spento tutti i macchinari e gli operai hanno lavorato a mano per non turbare il silenzio del lutto collettivo. Lo dovevamo a Nicolò, alla sua famiglia, a tutti i nostri bambini che oggi piangono la scomparsa di un amico speciale al quale hanno voluto bene e che non riescono a capire il perché di un banco vuoto nella loro scuola».

I bambini

Hanno sperato tanto in un miracolo gli amichetti del tredicenne. Durante la sagra delle olive, quando si è celebrata anche la “Giornata dei risvegli” dedicata alle persone in coma, hanno voluto partecipare carichi di speranza per quel compagno che nel letto dell’ospedale lottava per la sua vita. Avevano scritto un bigliettino con allegate tutte le loro firme e lo avevano affidato a un palloncino bianco: «Siamo i tuoi amici che ti salutano tanto – avevano scritto – speriamo che tu guarisca presto per averti con noi e divertirti tanto. Ti vogliamo bene». Poche parole, cariche della semplicità che solo i bambini possono esprimere. Quegli stessi bambini ieri hanno aspettato Nicolò con gli occhi gonfi di lacrime sulla porta della chiesa. Ognuno aveva in mano una rosa bianca, come bianchi erano i fiori arrivati dalla scuola, dall’asilo, dai nonni, dai tanti amici: «Tutti bianchi tranne un cuscino rosso della sua mamma – ha detto la sindaca facendosi portavoce della famiglia – a Nicolò piaceva tanto quel colore e ha voluto donarglielo lei: rose rosse per l’ultimo viaggio del suo bambino».

Il dolore

Mamma Francesca e papà Giuseppe non hanno perso di vista la piccola bara bianca per un solo istante. Con un dolore composto hanno accompagnato il loro primogenito nel viaggio più difficile da tollerare per i due genitori che per tanti giorni hanno fatto la spola dall’ospedale a casa, aspettando una buona notizia che non è mai arrivata. Il 29 ottobre scorso, quando Nicolò ha compiuto 13 anni senza la gioia della festa dei compagni, erano lì con lui, a fargli forza, senza mai cedere anche se con la morte nel cuore. L’abbraccio della comunità li ha avvolti con l’amore che il sacerdote ha chiesto a tutti, soprattutto ai bambini, di trovare nel cuore per provare a dare un senso a tanta sofferenza: «Un dolore troppo forte – ha detto tra le lacrime Carmen Uras, docente dell’istituto Meloni frequentato da Nicolò (che da ieri lo ricorda nell’home page del sito istituzionale) – era un bambino speciale che ora vivrà nella luce e se sarà troppo forte si proteggerà con quegli occhiali scuri che amava tanto. Ora è il nostro angelo, vogliamo immaginarlo così, un angelo speciale che veglierà su tutti noi».

