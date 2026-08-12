Nicolò è grave: «Donate sangue per salvarlo» 

Sos sangue, dopo un incidente ad Assemini, per il decimese Nicolò Macario. Il giovane, 22 anni, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo un violento incidente stradale avvenuto sabato mattina ad Assemini. Mentre si recava al lavoro in sella al suo scooter, il giovane è stato travolto da un’auto che non avrebbe rispettato uno stop.

La famiglia lancia un appello disperato: «Aiutateci». Nicolò ha bisogno di trasfusioni urgenti. Il suo gruppo sanguigno è 0 positivo, ma la chiamata alla solidarietà è estesa a chiunque possa donare sangue per sostenere lui e gli altri pazienti.

Le donazioni possono essere effettuate presso la sede Avis dell’ospedale Brotzu di Cagliari (corpo separato, lato sinistro) previa prenotazione online. È fondamentale specificare che la donazione è destinata a Nicolò Macario. Un gesto di solidarietà per sperare nella pronta ripresa del giovane.

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