Nicolò Barella rinnova con l’Inter: sino al 2029 a 6,5 milioni all’anno 

Un sospiro di sollievo per un infortunio che non gli ha pregiudicato la partenza e la partecipazione all’Europeo, poi la firma sul rinnovo del contratto con l’Inter. Per il cagliaritano Nicolò Barella un periodo che poteva essere particolarmente negativo è diventato invece molto positivo.

Gli esami medici hanno fatto emergere una contrattura che però sarà smaltita in tempo utile per l’avvio del torneo: l’Italia, partita ieri alla volta della Germania, esordirà sabato notte a Dortmund e il centrocampista neo scudettato dovrebbe far parte della formazione che giocherà contro l’Albania. Nel frattempo il 27enne interista è diventato papà per la quarta volta, lieta novella arrivata proprio pochi giorni fa. Infine, anche se ancora manca l’annuncio ufficiale, avrebbe rinnovato l’accordo che lo lega ai nerazzurri per altri quattro anni: la firma sarebbe stata già apposta. Nuova scadenza giugno 2029 per uno stipendio da 6,5 milioni di euro l’anno più bonus. L’italiano più pagato in Serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA