Nicolò Barella, più forte anche dei fischi 

Perché tutti quei fischi? A chiederselo, più che i supporter interisti, l’altra sera erano molti tifosi del Cagliari. Una risposta razionale non c’è.

Paradosso

Il rapporto tra Nicolò Barella e la sua terra d’origine è un paradosso sportivo e sentimentale che si consuma ogni volta che il centrocampista nerazzurro mette piede sul prato della Domus. Lui, che ha vinto un Europeo a Wembley con la Nazionale azzurra da protagonista assoluto, che ha cucito sul petto ben tre scudetti con la maglia dell’Inter, con cui ha vinto anche tre Coppa Italia e tre Supercoppe, e che ha disputato due finali di Champions League, si ritrova regolarmente sommerso dai fischi dei tifosi del “suo” Cagliari, lasciato in cambio di 50 milioni bonus compresi che da Milano hanno finito di pagare da poco. Un’accoglienza gelida, che la torcida rossoblù di norma non riserva neppure al peggior nemico, ma che affonda le radici in ferite recenti mai del tutto rimarginate. La rottura emotiva si è acuita lo scorso aprile quando, dopo aver segnato un gol contro la squadra della sua città, i compagni dell’Inter lo portarono in trionfo davanti alle tribune di San Siro. In quel frangente, Barella alzò istintivamente le braccia al cielo: un gesto che nelle sue intenzioni non era affatto un’esultanza in faccia ai suoi ex compagni, bensì una richiesta di perdono e di rispetto per il proprio passato, ma che la piazza isolana ha interpretato in modo diverso. Al centrocampista non sono stati perdonati negli anni anche altri atteggiamenti in campo, giudicati supponenti o nervosi, e un altro gol da ex, nel 2020 alla Domus.

La maglia

Eppure Nicolò Barella non ha mai perso occasione per ribadire - anche in pubblico - che Cagliari resta casa sua e che la maglia rossoblù è quella della sua squadra del cuore, dove è nato e maturato, dopo aver compiuto tutta la trafila delle giovanili nella scuola calcio “Gigi Riva”. Oggi è a tutti gli effetti un top player : lo dimostrano lo status di calciatore italiano più pagato della Serie A e l’interessamento concreto mostrato a più riprese dal Real Madrid e da altre grandi potenze del calcio mondiale.

Invidia

Di fronte a questo scenario, sorge spontaneo il dubbio che quei fischi così aspri e assordanti nascondano in realtà una forma di invidia tutta sarda verso l’unico vero fuoriclasse contemporaneo espresso dalla Sardegna. Un calciatore che, per livello assoluto e per trofei vinti, ha superato persino Gianfranco Zola.

Scenari

I rapporti personali tra il calciatore e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sono rimasti ottimi e questo alimenta nei cuori dei tifosi più romantici la speranza che, con la costruzione del nuovo stadio, Barella possa un giorno tornare a vestire la maglia rossoblù, magari con la fascia di capitano al braccio. Per ora, tuttavia, entrambe le prospettive rimangono confinate nel regno dei sogni, a giudicare dalla sontuosa prestazione offerta proprio avantieri contro il Cagliari, match in cui è stato migliore in campo per distacco. Ma chissà che il tempo non porti a una riappacificazione: segnerebbe l’epilogo di una situazione che, più che spiacevole, sta diventando persino imbarazzante.

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