Nicoletta, la sarta della tradizione 

Quando la passione si unisce alla fede. Per Nicoletta Ledda, 62 anni, il cucito è pane quotidiano da una vita. Creatrice di costumi tradizionali per tanto tempo con la Pro Loco, recentemente ha prestato le sue mani e la sua arte alla parrocchia di San Giorgio, per una rievocazione sulla “coena domini”.

La rievocazione e i bimbi

Tutti gli apostoli, il centurione romano, il gran sacerdote, la servetta. Indossati dai bambini, emozionati e felici di vivere un momento unico: «L’idea è venuta da don Sergio Manunza, non appena me ne ha parlato mi sono buttata a lavorare. Ci ho messo due settimane». Così spiccano i colori degli abiti degli apostoli, la veste più appariscente del gran sacerdote, «la mia preferita», e le stoffe che imitano nei colori e aspetto l’armatura del centurione: «Sono un’appassionata di film come Ben Hur, Quo Vadis, li guardavo anche con i miei figli piccoli».

Una passione nata da giovanissima: «Ho cominciato con l’uncinetto e il cucito. Ho fatto un corso, qualche lavoretto. Mi sono fermata per un breve periodo per motivi di salute, poi ho ricominciato». Fino all’incontro che le cambia la vita, quello con Nazareno Orrù: «Mi sono sposata a 18 anni, il Signore ci ha fatti incontrare come le due metà di una mela», racconta, gli occhi pieni di amore, come un’adolescente.

Gli abiti della tradizione

E la loro coppia era unita anche dalla passione per gli abiti tradizionali. «Fin da ragazzina facevo parte del gruppo folcloristico di San Gemiliano, poi con Nazareno ci siamo avvicinati alla Pro Loco. Allora era un’associazione piccola, c’era solo il nome». Con loro è cresciuta, Nazareno ne diventerà presidente: «Intervistava i più anziani e cercava vecchie foto, così abbiamo ricostruito i costumi tradizionali sestesi. I costumi sardi per me sono bellissimi, unici, e con Nazareno abbiamo anche festeggiato i 25 anni di matrimonio con una cerimonia tutti in costume».

Poi la vita, come ha dato, ha tolto, e Nazareno se n’è andato per una malattia, nel 2018: «Sono rimasta per un po’ come abbattuta, poi mi sono rialzata piano, per amore dei miei figli. Mi ha sorretta la fede. E lui lo tengo sempre nel cuore», racconta, e si commuove, gli occhi lucidi.

E la passione per il cucito ha aiutato: «Non ho smesso, per alcuni costumi tradizionali usavamo vecchie stoffe o ne avevamo di originali. In casa tengo conservato un abito del Settecento in broccato, vestiva la statua di una santa». Nicoletta è una donna piena di energia e vita: «Non mi interessano gli applausi, ma dare un bell’esempio. E vedere i bambini felici è stato bellissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA