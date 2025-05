Nicole Zuraitis sarà a Cagliari il 12 luglio 

Dopo aver annunciato Lucio Corsi, Cristiano De André e Vinicio Capossela, il festival Rocce Rosse Blues, tra gli eventi di punta dell'estate musicale in Sardegna, aggiunge un altro importante nome al cartellone della sua trentacinquesima edizione: Nicole Zuraitis, attesa il 12 luglio a Cagliari per una gustosa anteprima del festival, che una settimana dopo, e fino al 13 agosto, pianterà le tende nella sua sede più abituale, a Lanusei.

La cantante, pianista e arrangiatrice statunitense, vincitrice di 2 Grammy Award, sarà di scena nella Sala M2 del Teatro Massimo (ore 21.30) alla testa del suo quartetto con Idan Morim alla chitarra, Sam Weber al basso e, alla batteria, Dan Pugach, marito della Zuraitis, anche lui vincitore di un Grammy, lo scorso febbraio. I biglietti per il concerto, a 25 euro, si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna, dove sono già in vendita anche i tagliandi per i live in programma a Lanusei di Lucio Corsi (il 19 luglio), Cristiano De André (il 2 agosto) e Vinicio Capossela (3 agosto).

Apprezzata per la sua voce espressiva e la capacità di innovare il jazz vocale, Nicole Zuraitis è riconosciuta tra i migliori artisti e «prolifici autori di canzoni» (Broadway World). Oltre ai 2 Grammy (e 4 nomination), ha vinto nel 2021 la medaglia d'oro all'American Traditions Vocal Competition, e l'anno scorso il premio Best Big Band Show della testata online Broadway World. Sei gli album a suo nome da solista, tra cui il più recente “How Love Begins” (2023), premiato come miglior album di jazz vocale.

RIPRODUZIONE RISERVATA