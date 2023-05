Nicole Grimaudo e Claudio Bisio: vivere non è mai un gioco senza intoppi 

Il rapporto tra adolescenti e genitori è al centro della nuova fiction di Rai 1 (disponibile su RaiPlay) che in tre episodi racconta in parte il romanzo che l’ha ispirata. “Vivere non è un gioco da ragazzi” è infatti tratta dal libro “Il giro della verità” di Fabio Bonifacci e i protagonisti, diretti da Rolando Ravello, hanno i volti di Claudio Bisio, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Stefano Pesce, Lucia Mascino.

Lele è un diciottenne che frequenta un prestigioso liceo bolognese e si innamora di Serena, la regina della scuola. Dopo una serata in discoteca, Lele viene coinvolto nel giro della vita notturna e delle sostanze stupefacenti, inizierà a spacciare ecstasy fino a quando Mirco, suo amico, verrà trovato morto. Divorato dal senso di colpa si allontanerà da Serena, dai suoi amici e dai suoi genitori. Sarà il commissario Saguatti (ovvero Bisio) a svolgere le indagini per scoprire la vera causa della morte del giovane. (gr. pi.)