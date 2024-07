Nicola vuole un Cagliari feroce Pressing, fatica e aggressività 

Inviato

Chatillon . Rapidi, intensi, feroci. Il Cagliari di Nicola sarà fatto di calciatori affamati di pressing, con la fissazione di riconquistare la palla appena persa o, nel peggiore dei casi, evitare che l’avversario possa ripartire. Quanto visto ieri, soprattutto nella seduta del mattina, svela abbastanza del progetto tecnico dell’allenatore. Un po’ la fotocopia di come lui si propone: netto, voce ferma, carismatico quando alza il tono, non esita a dimostrare l’esercizio o anche il contatto fisico che pretende. In sintesi: la sua squadra non sarà certamente attendista.

Mattina a tutta, la sera ancora di più, una vera e propria metamorfosi tattica e mentale rispetto a poco tempo fa. Ci sarà da divertirsi? La sensazione è che di questo Cagliari, di questa idea di Cagliari, il pubblico potrebbe innamorarsi se la partenza – progettata per essere fulminante – darà risultati. Il gruppo è consistente, anche troppo, e già ieri sera, all’arrivo del direttore dell’area tecnica Nereo Bonato, alcuni dei rossoblù sono subito passati in un settore esterno del terreno di gioco.

In campo

Un gruppo, nella sessione del mattino, privo di Marin, Obert e Lapadula, protagonisti di test fisici per valutare le loro condizioni al termine delle brevi ferie dopo Europei e Coppa America, così come Piccoli, Zortea e Adopo, anche per loro test senza sentire il campo, al mattino, mentre nella sessione del pomeriggio li abbiamo visti insieme agli altri.

Il resto della squadra, dopo un’ora circa di lavoro sulla forza in palestra, ascoltato il discorso di Nicola, ha cominciato a fare sul serio. Su metà campo, esercizi di sei contro sei ad alta intensità, ripartenza - usando spesso il portiere - e dall’altra parte pressing asfissiante. Ed ecco spiegato il lungo riscaldamento dei portieri: un lavoro esclusivamente con i piedi, nelle diverse possibili soluzioni di rilancio. Nicola chiederà molto ai numeri 1, ovvero a Scuffet, che diventerà la mente della ripartenza e il salvagente quando il reparto è in difficoltà.

Nicola è lì, unico protagonista dello staff tecnico, che spinge, esalta, rimprovera e dà consigli, match animati sia per chi attacca (velocità di esecuzione massima per non essere travolti) sia per chi difende, che per nessuna ragione può farsi superare. Qualche tackle lascia dei residui, ma tutto sommato ci può stare. Sessioni di due, tre minuti, con un recupero di un minuto.

La seconda parte

E all’improvviso la tattica. Nel pomeriggio, si è vista quella che potrebbe essere domani sera la formazione di partenza. Hanno giocato, con un campo di circa 70 metri, Zappa, Wieteska e Luperto dietro, in mezzo da destra Zortea, Makoumbou, Deiola, Felici e Augello, davanti Luvumbo e Pavoletti. Nicola pretende che la squadra “”titolare” spinga quando non è in possesso, con la ricerca della palla e l’attacco al portatore, e con due, tre tocchi fra l’attaccante che “sale” e l’uomo in fascia, si arrivi sulla trequarti avversaria. Ritmi alti, nessun fallo fischiato, tensione alle stelle ma tutto nella norma. Oggi si riparte.

