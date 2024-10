Nicola: «Voglio una squadra sfacciata» 

Assemini. La trasferta di Udine alle spalle, con tutti i suoi dolori e i suoi dubbi. Davide Nicola guarda al Bologna con la stessa consapevolezza che aveva prima della gara con i friulani, che definisce addirittura «formativa» per l’interpretazione data in inferiorità numerica. E se lo stato d’animo della squadra si misura anche dall’umore del suo allenatore, il Cagliari sembra approcciarsi al match di stasera alla Domus con lo spirito giusto. L’ottimismo traspare sia dallo sguardo sia dal tono della voce del tecnico piemontese nel corso della conferenza stampa svolta ieri al “Crai Sport Center” di Assemini. «Voglio un Cagliari spigliato e sfacciato». Più che una linea, un vero e proprio guanto di sfida.

Le insidie

Rispetto a quattro giorni fa cambiano lo stadio, presumibilmente il sistema di gioco, sicuramente alcuni degli interpreti e, soprattutto, le caratteristiche dell’avversario. «Il Bologna ha fatto un campionato straordinario lo scorso anno, è ripartito con idee ben consolidate alle quali se ne sono aggiunte altre con la nuova guida», la premessa. «È fisicamente diverso rispetto all’Udinese, è molto più veloce. Progredisce con i passaggi in verticale, è abile ad attuare un pressing asfissiante». Tradotto: «Noi dovremo essere altrettanto abili a giocare con tempi di gioco molto ristretti, a capire che c’è un momento della costruzione corta e quello in cui serve lunga. Allo stesso tempo, dobbiamo cercare un continuo dinamismo della proposta del gioco. Ma, soprattutto, dobbiamo giocare in maniera spigliata e sfacciata».

Le scelte

Un turnover dietro l’altro. «Certamente tre partite in dieci giorni presuppongono dei ragionamenti che sono basati anche su ciò che si è speso, su chi sta bene, su chi deve recuperare, su chi magari dovrà dividersi un pezzo di partita, su chi è pronto per iniziare». Tiene a precisarlo, Nicola, e si prende tutto il tempo a disposizione prima di sciogliere le riserve sulla formazione: «Il richiamo atletico al risveglio mi aiuterà per fare le ultime prove». Di nuovo in pre allarme Prati per l’undici iniziale. «È possibile una staffetta con Makoumbou», si sbilancia l’allenatore del Cagliari. Anche se già l’aveva fatto prima della gara di Udine per poi farlo entrare solo all‘89’. Stavolta, però, sembra insistere un po’ di più e quasi volerci mettere la faccia: «Senza Makoumbou e avendo quattro centrocampisti che hanno giocato molto è possibile che Matteo parta dall’inizio. Ha completato ormai il recupero, gli serve solo il ritmo partita e in parte l’ha già trovato con l’Under 21».

L’espulsione

A proposito di Makoumbou e dell’espulsione di Udine, Nicola spiega: «Gli errori sono fisiologici quando accadono sporadicamente. Se dovessero accadere spesso significherebbe che ci sarebbero altre problematiche, ma per fortuna non è il nostro caso». Per poi aggiungere: «Stiamo commettendo errori più che altro dettati da una errata gestione del momento e questo può accadere. Gli errori si analizzano per non riproporli, senza, però, ridondarli». L’ultimo pensiero dell’allenatore del Cagliari è anche il primo e va oltre il match col Bologna: è rivolto alle vittime dell’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi l’Isola. «Seguiamo con grande apprensione l’evolversi degli eventi», dice a nome di tutto lo staff, della squadra e della società. «Io non sono idoneo a parlare specificatamente di certe cose, ma vedo che questi eventi si stanno ripetendo con più frequenza e con più violenza. Siamo vicini a queste persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA