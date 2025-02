Nicola: vogliamo giocarcela 

Assemini. «Sovvertire il pronostico è possibile. Il calcio regala sempre delle sorprese nella singola partita attraverso organizzazione, convinzione e predisposizione al sacrificio». Davide Nicola ci crede e ci spera nell’impresa, questo pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta. Per centrarla chiede, però, uno sforzo ulteriore alla sua squadra, prendendo spunto dalla gara d’andata nella quale il Cagliari fece tremare la Dea senza, però, sfruttare le occasioni create e concedendo l’unico gol che ha poi deciso la partita. «Vogliamo giocarcela», lancia così la sfida l’allenatore rossoblù dal “Crai Sport Center” di Assemini dove l’ottimismo sembra crescere alla distanza.

La linea

Come ottenere un risultato positivo a Bergamo oggi contro questa Atalanta? «Credendoci», taglia corto Nicola, per poi precisare: «Sappiamo chi incontriamo, conosciamo bene il valore della squadra che abbiamo da affrontare. E per questo la rispettiamo. Ma, allo stesso tempo, a noi piace cercare sempre nuove sfide e vedere se riusciamo a creare problematiche anche ad avversari più prestigiosi. Perché il calcio, fortunatamente, con impegno, organizzazione e ciò che si produce in una singola partita e non nell’arco di un campionato, a volte può regalare anche delle sorprese». Detto, questo: «Andiamo convinti con ciò che vogliamo fare cercando di limitare l’avversario». Senza per questo avere un atteggiamento passivo. «Bisogna proporre il proprio gioco, è importante se vuoi giocarti le partite, contro chiunque. Allo stesso tempo, dovremo essere abili a riprendere costantemente le posizioni e a lavorare di squadra».

L’avversario

Per Nicola non sarà un’Atalanta distratta dalla Champions League, tanto meno condizionata nelle scelte, almeno non in modo così evidente. «Ormai è talmente abituata a giocare tre partite a settimana», la premessa. «Generalmente poi non fa più di due-tre cambi», ricorda l’allenatore del Cagliari. «Mi aspetto quindi una squadra con la formazione migliore possibile. Tra l’altro, anche le alternative sono altrettanto qualitative. Stiamo parlando di una squadra che ha acquisito una maturità a 360 gradi».

In rampa di lancio

Indisponibile Gaetano. «Ha avuto una contusione, quindi non sarà della partita. Vedremo la prossima settimana se sarà una cosa risolvibile», spiega Nicola. Ci saranno, ma partiranno dalla panchina, invece, Coman e Luvumbo. Sull’angolano: «È la prima settimana che lavora con noi, non credo quindi abbia i novanta minuti. Vediamo se ci sarà motivo di dargli spazio anche per iniziare a riavere minutaggio». Sul rumeno: «È stato bravo a sfruttare il tempo che ha avuto a disposizione contro il Parma. Dal punto di vista fisico non è ancora al livello degli altri. Così come non lo è Luvumbo. Possono costituire quelle alternative importanti in corso d’opera oppure dall’inizio, giocando però un minutaggio circoscritto per evitare infortuni e considerato anche l’esborso fisico che ci vorrà in una gara come questa con l’Atalanta».

L’utilizzo del Var

Nicola si è espresso anche sulla bufera che sta investendo in questi giorni la categoria arbitrale e in particolare sull’utilizzo del Var. «Premesso che sono da sempre a favore di questa soluzione tecnologica perché rende più credibile tutto il movimento», chiarisce subito l’allenatore del Cagliari. «Ci sono alcune regole che sono spicce, pratiche, veloci, e ovviamente ci sono alcune interpretazioni su determinate situazioni sportive, vedi i rigori, per le quali non si ha sempre lo stesso metro di misura». Tradotto: «Si può migliorare se alla fine di ogni annata si fanno confronti, dove ognuno porta le proprie esperienze, per capire come poter intervenire». Intanto c’è una salvezza da conquistare. Intanto c’è Atalanta-Cagliari.

