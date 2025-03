Nicola: vogliamo giocarcela  

Assemini. La sfida nella sfida con Re Claudio lo stuzzica ma non lo distoglie certo dall’obiettivo (i punti, la salvezza). Cosi come l’infortunio di Zappa non sembra affatto preoccuparlo. «Non avrebbe giocato a prescindere», chiarisce subito, addirittura, spiazzando un po’ tutti e annunciando, allo stesso tempo, la presenza di Palomino nell’undici iniziale. Effervescente naturale, Davide Nicola si prepara al match con la Roma con il piglio pungente. «Sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario importante, competitivo e qualitativo. Anche il Cagliari, però, vuole fare una grande prestazione», mostra il petto il tecnico piemontese dietro la scrivania che domina la sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini. «Abbiamo preparato in questa settimana due modi di stare in campo che ci potessero dare la consapevolezza di essere competitivi e secondo me abbiamo lavorato bene con delle intuizioni che potrebbero essere interessanti, da vedere e sperimentare».

La linea

Inutile girarci attorno: «Da quando è arrivato mister Ranieri c’è stata una grandissima inversione di tendenza, non solo nei numeri». Ogni partita, però, fa storia a sé. «Andiamo in uno stadio importante, in un contesto gratificante e con un avversario di livello. Nascono così l’energia e l’entusiasmo per volersi misurare contro questi giocatori forti», sottolinea per poi cercare una chiave di volta: «Ogni squadra ha pregi e difetti, se devo essere sincero in questa Roma non è facile trovare dei difetti considerato anche che i migliori giocatori sono stati portati a certi livelli», la premessa. «Non dobbiamo interpretare la partita in un solo modo. Dobbiamo essere aggressivi in certe situazioni, essere bravi a togliergli spazio quando sviluppano le qualità migliori. Non rinunciare a giocare, creare gioco», il guanto di sfida. «E in particolare, abbiamo lavorato in settimana sulla continuità del gioco anche quando attacchiamo la linea avversaria».

Le scelte

Nicola tiene a precisare: «Zappa comunque non avrebbe giocato questa partita. Noi abbiamo tre-quattro giocatori che stanno giocando molte partite insieme», spiega. Prati dal primo minuto? «Può giocare, assolutamente. Così come giocherà Palomino, e questo ve lo dico già per certo», preannuncia come non aveva mai fatto nemmeno per il portiere. «È importante lavorare su nuove soluzioni, con nuove idee, nuove intuizioni. Sì dà la possibilità a certi i giocatori di essere importanti e sentirsi calati nel progetto. Questa settimana ci siamo focalizzati molto anche su Kingstone. Può interpretare la seconda punta o un esterno che non è un’ala, però, ma più un sotto punta insieme a un centrocampista o a un trequartista».

Ranieri

Roma-Cagliari oggi sarà anche Ranieri-Nicola. «Prendere un testimone da un allenatore così importante è stata una grande gratificazione», afferma l’attuale tecnico rossoblù. «Ho sempre apprezzato la grande qualità dell’uomo e del professionista, la capacità di creare rispetto all’interno di un ambiente tra le varie componenti, tra i vari ruoli. Il modo di porsi rispettando tutti, sempre con educazione. Da un punto di vista professionale, credo che sia un punto di riferimento per molti allenatori, non solo per il sottoscritto». Anche per questo sarebbe bello batterlo oggi a Roma dalla panchina del Cagliari.

