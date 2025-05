Nicola: vogliamo dare il meglio e uscire a testa alta 

Assemini. Il Cagliari venderà cara la pelle, parola di Davide Nicola. «Andiamo a giocarci una partita difficile su un campo molto difficile e contro un avversario di grande valore», la premessa. «Ma daremo il nostro meglio per dimostrare che il campionato non è finito perché questa è la mentalità di tutti noi e perché questo è quello che vogliamo», il guanto di sfida dell’allenatore piemontese che non vuole certo recitare il ruolo della vittima sacrificale, stasera. «La differenza tra noi e loro è abissale», mette subito in chiaro. «Ma l’organizzazione, la voglia, la dedizione, probabilmente anche e il fatto di avere ottenuto l’obiettivo, ci porta a poter fare una partita dove vogliamo dare il meglio di noi stessi. Sappiamo tutto quello che c’è dietro questa partita e daremo tutto quello che abbiamo. Ripeto, noi vogliamo fare del nostro meglio. L’importante è uscire dal campo sempre a testa alta». Poi vada come vada in cima alla classifica.

Le assenze

Cagliari sul pezzo, insomma, al netto delle assenze, tante, importanti. A cominciare da quella del portiere, Caprile, arrivato nell’Isola proprio da Napoli, tra l’altro, a gennaio. «Ha già giocato infortunato contro il Venezia, con una vistosa fasciatura sulla coscia. Si è fatto male nel primo tempo e nel secondo non riusciva a calciare col piede destro, una distrazione di primo o secondo grado», spiega lo stesso Nicola che snocciola poi l’elenco degli altri indisponibili: «Gaetano, Luvumbo, Pavoletti. Su Zortea, sotto accertamento, vediamo come starà e se impiegarlo». Mina e Luperto? «Erano infortunati e li abbiamo recuperati in extremis per la gara di domenica scorsa. Chiaramente non sono in una condizione perfetta, ci sono, però». E dovrebbero giocare dal primo minuto.

Il futuro

Prende ancora tempo sul futuro, Nicola, nel frattempo lancia più di un segnale alla società. E alla domanda specifica, se sarà ancora lui l’allenatore (ha un secondo anno di contratto e l’opzione per un terzo), risponde così: «Sono venuto a Cagliari con l’idea di costruire qualcosa, e questo credo si sia già iniziato a fare. Se parlassi del mio futuro adesso non sarei concentrato sull’ultima partita e non sarei coerente con tutto quello che ho detto. Una volta finito il campionato, ci incontreremo con la società. Nasce un altro anno con un anno di esperienza per entrambi. Ci conosciamo da un anno ed è più facile quindi valutare tutte le cose, quelle positive, quelle da migliorare. Tutti noi vogliamo sempre migliorare». Per poi puntualizzare: «Io credo che il Cagliari abbia fatto un signor campionato e che abbia delle aree di miglioramento a cui deve ambire a potersi migliorare laddove sia possibile farlo. Altrimenti le cose vanno dette come stanno».

