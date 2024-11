Nicola: vittoria meritata e fondamentale 

«Una vittoria molto importante». Spazza via sul nascere i fantasmi, valorizza i due pareggi contro Milan e Genoa. Consente così al Cagliari di superare in un colpo solo quattro squadre in classifica compreso il Verona, godersi in poltrona la quattordicesima giornata e approcciarsi con ben altro spirito al doppio impegno, insidioso a dir poco, con Fiorentina e Atalanta. «Un passo alla volta, intanto godiamoci questi tre punti conquistati grazie a una prova di carattere e sacrificio», mostra i denti Davide Nicola, soddisfatto della prestazione della sua squadra nonostante le difficoltà ad arrivare in porta e i pericoli, compresa una traversa, che hanno rischiato di compromettere la serata. «Partite come queste non sono mai facili, e lo sapevamo. In generale le partite non sono mai facili in Serie A», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari. «Ho avuto le risposte che cercavo dai miei giocatori, soprattutto nella transizione. È una vittoria importante, una vittoria meritata in termini di gioco. Una vittoria che capitalizza anche i due precedenti pareggi», sottolinea Nicola nella rapida, rapidissima, conferenza stampa post gara.

Lo spirito giusto

I complimenti alla squadra per come si sono approcciati al match, ma anche per come lo hanno preparato in soli cinque giorni. «Si sono allenati con grande intensità, anche chi stava recuperando dalla gara di Genova non ha mollato la presa». Hanno sorpreso alcune scelte iniziali, soprattutto quella di puntare su un doppio mediano di qualità e quella di rinunciare al trequartista per far spazio a Lapadula. «Ci aspettavamo una squadra tosta, quadrata, che non desse spazio in profondità e con due difensori molto determinati. Per questo ho puntato in un primo momento più su due mediani di palleggio per favorire le due punte, lavorando molto allo stesso tempo con le catene laterali». Scelte tattiche, ma anche tecniche. E decisive nel momento clou con i cambi. «Io cerco di dare minutaggio anche a quei giocatori che non stanno trovando molto spazio perché penso che possano dare un loro contributo. Sta poi a loro», tiene a puntualizzare Nicola, «sfruttare l’occasione. Così come ha fatto Felici». Si sprecano gli applausi dell’allenatore per l’esterno romano, autore dell’assist per Piccoli. «Chiaramente arriva da una situazione in cui aveva responsabilità diverse, questo per lui è un passaggio importante. Sta crescendo tanto e deve continuare a crescere ancora tanto». Lo stesso discorso vale per Sherri, confermato tra i pali. «Ma non è detto che Scuffet non possa tornare a essere il titolare». Nicola ribadisce il concetto sul ruolo dei portieri: «Io da loro cerco energia, responsabilità, coraggio e personalità nell’aiutare la squadra». Oltre alle parate, chiaramente.

Tempo al tempo

Una vittoria importante ma sospirata. A Nicola, tuttavia, non piace definirla la vittoria della pazienza. «Trovare la rete e la vittoria in generale non è facile per squadre come noi. Non è soltanto la vittoria della pazienza, dunque», mostra il petto in questo caso, il tecnico rossoblù, «ma la vittoria di una squadra che sta analizzando pregi e difetti e ci sta lavorando sopra». Avanti così.

