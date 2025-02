Nicola va oltre la sconfitta 

La soddisfazione di aver fatto tremare la Lazio, restando in partita sino alla fine, vale zero. Ma Davide Nicola va oltre i punti e la classifica. Si tiene stretta la prova di coraggio e carattere, e da questa riparte dopo la serataccia di Torino. «Volevamo offrire una prestazione con un’energia diversa e questo lo abbiamo fatto. Sappiamo ormai che, se produciamo un certo tipo di gioco, siamo competitivi contro chiunque. Anche contro una squadra molto qualitativa come la Lazio», la consolazione, per quanto magra. «È stata una partita molto buona, ma possiamo fare meglio. Questa, però, è la strada. Questo è il nostro valore», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari. «Poi in alcuni momenti possiamo sfruttare di più la nostra produzione di gioco. E visto che per una squadra come la nostra è impossibile non commettere errori, è importante produrre molto di più e cercare di migliorare anche solo nell’1% negli errori». Il match è stato condizionato da un episodio in particolare. E il modo in cui è maturato il secondo gol della Lazio proprio non è andato giù al tecnico rossoblù: «Non siamo abituati a crocifiggere nessuno, ma il gol di Castellanos è arrivato più per demerito nostro che per merito della Lazio».

Il mercato

Un’ora e mezzo dopo la gara con la Lazio si è chiusa anche la finestra invernale del mercato. «Ma quello che dovevo dire sul mercato già l’ho detto, chiedete alla società». Nicola si limita ad accogliere ufficialmente Coman: «Lo conosco dai video, so quindi che caratteristiche ha. È un esterno, dai video sembra avere una buona gamba. Nella Steaua Bucarest ha fatto molto molto bene. Sono molto curioso di scoprirlo perché, insieme al recupero di Luvumbo, significa aggiungere soluzioni sugli esterni. E questo è molto importante». Detto questo: «In certi ruoli siamo un po’ più corti», ribadisce Nicola dopo averlo precisato nella conferenza stampa della vigilia.

Le note liete

Aspettando di scoprire Coman, l’allenatore del Cagliari si gode intanto il sesto gol di Piccoli. «Sono contento per lui. È importante che sia tornato a fare gol. Ne ha sei. Ma in generale, sono fiducioso per quanto dimostrato da questa squadra che ha i mezzi per salvarsi. Bisogna solo avere la pazienza di fare tutto il percorso perché purtroppo chi lotta per questo obiettivo perde partite come queste». Tra le note liete della serata anche il ritorno in campo di Prati e Kingstone, seppur solo nel finale. Soprattutto il regista ravennate, rimasto nell’Isola nonostante le sirene di mercato. «Il centrocampo è il reparto in cui ho più possibilità di scelta con giocatori che stanno trovando un rendimento più costante». A prescindere: «Per me Prati è un giovane di livello. Il punto è che per poter dare minutaggio a tutti dovremmo fare il doppio delle partite. Ma le partite sono queste e dobbiamo cercare di trovare un’identità e fare punti facendo crescere tutti i ragazzi. E l’entrata di stasera di Prati è la dimostrazione che crediamo anche in lui».

