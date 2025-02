NICOLA: una vittoria costruita nel tempo 

Strike. Il Cagliari si porta a +4 sulla zona retrocessione, aggancia il Lecce e si lascia alle spalle altre tre squadre, in tutto sei. «Ci vuole sempre equilibrio. Così come non ci siamo abbattuti dopo le sconfitte, non ci esaltiamo dopo una vittoria, per quanto importante». Davide Nicola non perde occasione per sottolinearlo. Il successo sul Parma gli strappa un sorriso liberatorio, ne aveva davvero bisogno. L’allenatore del Cagliari tiene comunque un profilo basso davanti alle telecamere, dopo aver sfogato in campo (andando a ringraziare i tifosi di entrambe le curve) tutta la gioia e la tensione accumulate in novanta e passa minuti. «Faccio i complimenti alla mia squadra per come è riuscita a interpretare la partita perché non era assolutamente facile e si portava dietro tante insidie. Siamo stati abili a costruire la vittoria nel tempo. E la stessa pazienza l’ha avuta il pubblico», afferma il tecnico rossoblù che si tiene strette la prestazione e la ricarica di positività, oltre al 2-1 finale, pesantissimo.

Lo scontro diretto

Avanti tutta a testa alta, senza, però, perdere di vista l’obiettivo e la realtà delle cose. «Sappiamo che basta una partita per tornare dove eravamo prima. E questa situazione sarà così sino alla fine, come ho già detto sabato alla vigilia», ribadisce una volta di più Nicola che dà comunque il giusto peso ai tre punti appena ottenuti. «Non è vero che la vittoria in questi casi vale doppio, è più un luogo comunque. Sicuramente ti dà tanta energia mentale. Anche perché non è scontato vincere contro una squadra che lotta per il tuo stesso obiettivo. Attenzione, però: è importante vincere con le dirette concorrenti, ma è altrettanto importante cercare di produrre punti in tutte le partite».

Scelta azzeccata

Decisivo l’ingresso di Coman, al quale sono bastati due-minuti-due per lasciare il segno nel campionato italiano. «Quando arriva un giocatore con qualità balistiche come le sue e che aveva giocato l’ultima partita circa un mese fa, c’è solo bisogno di una buona riatletizzazione e del giusto minutaggio. Lui intanto», sottolinea Nicola, «ha dimostrato di avere delle qualità». Gli applausi dell’allenatore rossoblù, però, sono rivolti a tutta la squadra. «La partita è stata interpretata nel modo giusto. Noi non ci consideriamo inferiori al Parma ma nemmeno superiori», tiene quasi a rimarcare Nicola per poi evidenziare il valore dell’avversario, a prescindere dalla classifica. «Abbiamo trovato una squadra che ha molte risorse e molta qualità in fase offensiva. Per questo dovevamo stare attenti a non restare quasi mai in parità numerica». Le prove generali in vista del match di sabato a Bergamo. «Ora testa all’Atalanta», volta subito pagina Nicola: «Sappiamo quanto sia forte, ma sarà stimolante provarci».

