Nicola: «Una nuova avventura con...» 

Il Cagliari aspetta di poter ufficializzare Davide Nicola e intanto accelera per arrivare al primo giorno del precampionato che partirà lunedì pomeriggio al Crai Sport Center con qualche volto nuovo.

L'attesa firma di Nicola con il Cagliari sembra davvero vicina. Domani il tecnico piemontese si ritroverà davanti all'ente conciliatore per firmare la risoluzione del contratto che lo lega per un altro anno all'Empoli e sarà così libero di abbracciare il club del presidente Giulini per i prossimi due anni, con l'opzione per una eventuale terza stagione. E lo stesso allenatore non vede l'ora di poter sbloccare la vicenda e poter così sbarcare in Sardegna. Niente dichiarazioni, ma attenzione alla bio della pagina Instagram del tecnico, che fa scattare il conto alla rovescia: «Una nuova avventura con...». Ancora poche ore e potrà sostituire i puntini di sospensione col nome del Cagliari.

Stand-by

Sistemata la panchina, il Cagliari deve ora costruire la rosa da affidare al tecnico piemontese. Che avrebbe voluto portare con sé da Empoli l'esperto difensore Sebastiano Luperto. Accordo raggiunto da tempo tra le società, ma il giocatore nicchia. Nonostante le smentite, si parla ancora di un interessamento del Torino e Luperto, a questo punto, vuole capire se esista davvero la possibilità di vestire la maglia granata, che sembra avere un appeal superiore rispetto ai colori rossoblù. Il Cagliari attende restando fermo sulla proposta di un triennale a circa 700mila euro. Ma intanto cerca alternative. Nessun affondo, per ora, sullo slovacco Norbert Gyomber, svincolatosi dalla Salernitana e che potrebbe tornare d'attualità in caso di partenza di Yerry Mina. Ma su Gyomber c'è il forte interessamento del Palermo, che ha messo nel mirino anche il cagliaritano Gianluca Lapadula.

Tris lombardo

Tutto fermo per Luperto, ma il ds Bonato vuole aprire il precampionato con qualche rinforzo. Ed ecco altri passi avanti nella trattativa con l'Atalanta per gli arrivi in rossoblù dell'esterno Nadir Zortea e della punta Roberto Piccoli, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Zortea, 25 anni, cresciuto nelle giovanili della Dea, lo scorso anno ha totalizzato 14 presenze col Frosinone ed è già stato allenato da Nicola nella Salernitana, nel 2021-22. Piccoli (23 anni) già lo scorso anno era stato cercato dal Cagliari, ma poi era finito in prestito al Lecce, dove ha realizzato 5 reti in 35 presenze. Ma il Cagliari potrebbe chiudere anche per Mattia Felici, 23 anni, esterno offensivo della Feralpisalò, battendo la concorrenza di Sassuolo e Modena.

Altre manovre

Dopo Dossena al Como, intanto, un’altra cessione ufficiale è quella del giovane esterno della Primavera Riyad Idrissi, classe 2005, al Modena. Idrissi, che prima ha rinnovato col Cagliari fino al 2027, con opzione per altre due stagioni, si trasferisce in Emilia in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Infine, si cerca un preparatore dei portieri dopo l’addio di Walter Bressan. Ma il Cagliari deve anche definire lo staff che lavorerà al fianco di Nicola. Oltre ai suoi uomini di fiducia, c’è da scegliere il preparatore dei portieri dopo l’addio di Walter Bressan.

RIPRODUZIONE RISERVATA