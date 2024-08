Nicola: un tempo ciascuno, avanti così 

Un altro punto in saccoccia, e in fondo va bene così, al netto dei pericoli corsi, del livello dell’avversario e di certe sbavature, fisiologiche in questa fase della stagione, quasi inevitabili. «Sono soddisfatto per come abbiamo affrontato la gara, senza mai rinunciare a giocare, anche quando ci siamo trovati in difficoltà. Finché la brillantezza ci ha supportato, abbiamo fatto molto bene». Davide Nicola archivia così - con pazienza e ottimismo - il pareggio contro il Como, il secondo consecutivo dopo quello all’esordio con la Roma. «Abbiamo affrontato una squadra di qualità, neo promossa solo sulla carta. E che, sono certo, metterà in difficoltà tante altre squadre e farà parlare molto di sé nel corso della stagione».

L’identità

Tutta un’altra partita, insomma, rispetto all’amichevole del 25 luglio a Chatillon. «Ho visto un miglioramento netto, già nel numero di occasioni create», mostra subito il petto Nicola, che dà quasi la sensazione di sentirsi sollevato dopo il match, almeno davanti alle telecamere. Gioie e dolori, entrambi aiutano il Cagliari nel percorso di crescita, lascia intendere. «Un tempo per ciascuno», tiene poi a precisare, analizzando il match, il tecnico piemontese, che fa tesoro degli errori, evidenzia ogni volta che può la qualità del Como e si tiene stretti i lati positivi della prestazione. «Nel primo tempo ci siamo anche divertiti. Abbiamo prodotto, siamo riusciti a pressare come volevamo. Nel secondo, abbiamo gestito meno bene la palla. È calata un po’ la condizione, forse anche per via del cambio di orario rispetto alle partite precedenti. Al di là di tutto questo e del risultato finale», puntualizza, «ho visto dei progressi importanti nell’approccio alla gara e nella gestione. In queste prime tre partite ufficiali, sta salendo con costanza l’identità della squadra». Primo obiettivo raggiunto, dunque, per l’ex allenatore dell’Empoli che cercava un’identità chiara e forte dal primo giorno di preparazione. «E per identità», spiega Nicola, «intendo avere la capacità e il coraggio di pressare alti, di saper costruire a tre o a quattro indifferentemente, di proporre sempre il nostro gioco fluido senza mai perdere l’aggressività. Tutto questo, a prescindere dall’avversario. Stiamo provando tante situazioni, vogliamo costruire gioco, accettando anche l’idea di subire qualcosa». Avanti tutta, a testa alta.

Il mercato

Il cambio tra Wieteska e Mina (l’unico tra gli undici iniziali rispetto alla gara con la Roma) vien da sé e va oltre il mercato. «Per noi Mina è un giocatore importante, sia dal punto di vista agonistico che tecnico e tattico», la premessa. «Sia lui che Palomino hanno bisogno di essere integrati il più in fretta possibile avendo iniziato più tardi rispetto agli altri. E questo avviene soprattutto in partita più che in allenamento». Che cosa possono offrire gli ultimi quattro giorni di mercato? «Stiamo monitorando costantemente la possibilità di migliorare questa squadra», taglia corto Nicola, sbilanciandosi giusto sull’esigenza di un centrocampista offensivo per variare le soluzioni del reparto. «Dobbiamo cercare quelle caratteristiche che accrescerebbero il valore di questa rosa», chiarisce. «Vediamo anche per quelle situazioni che riguardano giocatori che avrebbero altre ambizioni, ma senza per questo denigrare chi è qui con noi». Intanto, testa al Lecce. Prossimo step, il primo in trasferta.

RIPRODUZIONE RISERVATA