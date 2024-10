Nicola: troppi errori, ma ci abbiamo provato 

No, non l’aveva pensata proprio così. Anche se temeva la progressione e la qualità del Bologna. «Dobbiamo avere la giusta dimensione. Ho visto una squadra che ha fatto errori ma che ha ripreso a giocare». Davide Nicola incassa il colpo e prova a rialzare subito testa. Alla vigilia aveva chiesto al Cagliari di giocare in modo spigliato e sfacciato. «E così è stato, al di là di come si è evoluta la partita e del risultato finale. Tutto si può dire ma non che i ragazzi non abbiano giocato in modo sfacciato». Il vero problema, ieri come cinque giorni fa a Udine, sono stati gli errori, non solo in occasione dei due gol sui quali, tiene a precisare l’allenatore del Cagliari, «ci abbiamo messo del nostro». Senza puntare il dito su qualcuno in particolare. «Li analizzeremo insieme alla squadra per cercare di non ripeterli. Detto questo, non va dimenticato il valore dell’avversario. Perché è vero che ci è mancata la qualità nelle occasioni create, soprattutto in avvio di gara, ma c’è da considerare la qualità del Bologna, squadra non a caso attrezzata per due competizioni di alto profilo».

La formazionre

Gaetano, Viola, Marin e Prati in campo contemporaneamente dall’inizio hanno fatto alzare il livello tecnico del Cagliari facendo, però, saltare l’equilibrio della squadra. «Rifarei le scelte che ho fatto», chiarisce subito Nicola nella conferenza stampa post gara nella pancia della Unipol Domus. Intanto per una questione strategica: «Abbiamo optato su quel tipo di calciatori per creare più gioco possibile. Ho scelto gli undici per essere più competitivo del Bologna senza per questo finire la benzina dopo mezz’ora». La motivazione è anche fisica ed energetica, dunque: «Non posso far giocare sempre gli stessi. Altrimenti, oltre agli infortuni, si rischia anche di andare presto in affanno»

A secco

La collocazione di un regista come Prati in un centrocampo a due? Nicola va oltre la questione tecnico-tattica e sull’ex Spal, che non partiva titolare dalla trasferta di Lecce, si limita a dire: «Per noi è molto importante, geometrico. Non giocava, però, da tanto. Giusto la gara con l’Under 21». Sotto la lente c’è di nuovo il reparto offensivo, a secco da due gare. E il solo Piccoli, là davanti, non sembra bastare. Nicola non ci sta e a chi evidenzia il fatto che manchino i gol degli altri attaccanti, ricorda: «Non mi sembra che Luvumbo e Lapadula arrivino da una situazione realizzativa importante. L’anno scorso i gol se li sono divisi un po’ tutti gli attaccanti. Nel caso di Luvumbo, non dimentichiamo poi che è un esterno».

La fiducia

Davide Nicola non si fascia certo la testa e prova a voltare subito pagina e guardare alla prossima sfida con la Lazio, lunedì prossimo a Roma. «Io credo ciecamente in questi ragazzi», ribadisce con forza. «Abbiamo conquistato nove punti in dieci partite e siamo in lotta per l’obiettivo. Dobbiamo pensare solo a migliorare. Dobbiamo avere la giusta dimensione. E ripeto, ho visto diversi errori ma anche una squadra che non rinuncia a proporre il proprio gioco».

RIPRODUZIONE RISERVATA