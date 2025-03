NICOLA: tre punti pesanti e non scontati 

Tre gol segnati, nemmeno uno subito e +6 sull’Empoli terzultimo a una settimana dallo scontro diretto. Sorride il Cagliari, dopo l’amaro ko dell’Olimpico. Sorridono i tifosi, ai quali aveva chiesto un supporto incondizionato. E sorride lui, Davide Nicola, che alla vigilia aveva evidenziato anche le possibili insidie e, appena finita la gara, ha fatto il pieno di applausi e abbracci sul prato verde della Unipol Domus. «È una vittoria che vale tanto, tantissimo. E non era affatto scontata, come si è visto in campo. Il 3-0 finale poi», sottolinea l’allenatore piemontese, «ha un peso emotivo enorme».

Il match

«Dobbiamo essere carichi ma con equilibrio. Senza frenesia», aveva detto alla vigilia, in conferenza stampa. Così è stato. «Era una partita non semplice. Non scontata», ribadisce. «Siamo stati bravi nel primo tempo a non perdere mai il controllo e a non commettere errori gratuiti, di superficialità. La gestione è stata ordinata», sottolinea soddisfatto. «Sapevamo che sarebbe bastato un episodio per sbloccarla». Copione rispettato. «E anche quando abbiamo trovato il gol, non abbiamo mai perso l’equilibrio, lo abbiamo conservato sino alla fine».

I protagonisti

Viola, Gaetano e Luvumbo inevitabilmente sotto i riflettori. «Ma loro sono solo i terminali di quello che ha fatto l’intera squadra», afferma Nicola che evidenzia, non a caso, la prestazione di due giocatori che sembravano ai margini solo poche settimane fa: «Palomino e Prati sono la dimostrazione che un allenatore non si dimentica mai di nessuno». A proposito, la reazione di Piccoli, sostituito subito dopo? «Un eccesso di foga che dobbiamo essere bravi a controllare. Ma Roberto già doveva uscire, chiedete pure al team manager Steri».

L’avversario

I complimenti all’avversario nonostante la sconfitta. «È chiaro che il risultato offusca sempre tutto, figurarsi un risultato come questo. Ma io ho visto un Monza che, non solo ci crede, ma che renderà la vita difficile a tanti, se non a tutti». Anche per questo, Nicola si tiene stretti i tre punti.

L’Empoli nel mirino

Ora il mirino si sposta sull’Empoli, la sua ex squadra. «Non so se la prossima partita chiuderà la pratica salvezza. Di sicuro, potrà avvicinarci al nostro obiettivo», taglia corto l’allenatore del Cagliari che ammette di averne già parlato con la squadra appena rientrata negli spogliatoi dopo aver festeggiato con i tifosi. Perché sì, è arrivato il momento di chiudere il cerchio.

